自由開講》台灣瑞典享有共同價值、共同利益亦面對共同威脅，台灣瑞典一起合作當更強大

◎駐瑞典代表處

駐瑞典代表處谷瑞生代表夫婦於本（113）年10月2日晚間假瑞典歷史博物館舉辦中華民國113年國慶酒會，出席貴賓包括：「台瑞國會議員協會」計達30位跨黨派國會議員、政府官員、瓜地馬拉駐瑞典大使Georges de la Roche等使節、瑞典皇家理工學院副校長Stefan Östlund等政、商、學界及媒體友人、僑界賢達代表等共計150人出席。

台瑞典民主同盟，瑞典總理Ulf Kristersson多次強調台海區域安全之重要

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谷代表感謝瑞典跨黨派各界本年對我國強勁支持力道，英國經濟學人雜誌針對全球民主發展指數評比我國為亞洲民主發展最優異國家，全球民主排名第10，瑞典排名第4，台瑞典共屬全球民主自由同盟。谷代表表示，瑞典係我國在北歐最大貿易夥伴，而我國高端半導體生產量則高佔全球市場百分之90以上，兩國雙邊合作實為互利互惠，台瑞享共同價值、利益與威脅。台海區域安全情勢更獲瑞典多方關切。本年瑞典國家安全局報告指出，中國的威權發展、地緣政治野心及改變以規則為基礎的國際秩序對瑞典安全構成威脅。瑞典總理Ulf Kristersson亦多次表示，中國對我國行為令人擔憂且無法接受中國任何軍事侵略行為。

駐瑞典代表處谷瑞生代表於113年國慶酒會致詞並感謝瑞典各界友人強力支持。（駐瑞典代表處提供）

瑞典政府及國會支持我有意義參與相關國際組織等各議題

谷代表表示，我國參與世界衛生大會（WHA）、聯合國氣候變化綱要公約（UNFCCC）及國際刑警組織（Interpol） 等聯合國相關組織對全球福祉至關重要，瑞典駐聯合國大使Anna Jardffelt本年於WHA會議期間再度發言支持我國有意義參與WHA。而瑞典國會「台瑞國會議員協會」本年迄今已提出19項國會友我質詢，另計有68位國會議員簽署支持我國參與WHA聯署書，本年友我國會議員更已籌組2個瑞典國會訪問團造訪我國。歐洲議會本年度通過之歐盟「共同外交暨安全政策」及「共同安全暨防禦政策」指出，中國對台灣的領土主張並無國際法基礎，台灣與中國互不隸屬，且只有台灣民選政府可以在國際上代表台灣人民，強力反擊中國扭曲聯大2758號決議之錯謬「一個中國原則」主張。

期待本年台瑞典40周年經濟合作會議成果豐厚

谷代表表示，本年適逢台瑞典雙邊經濟合作會議（Joint Business Council, JBC）40周年，係我國與歐洲國家歷史最悠久之雙邊經貿會議。期待本年度在台北舉辦之40周年JBC將有豐厚成果，亦盼瑞方協助加速簽訂台歐盟經濟夥伴協定（EPA）。谷代表最後說明賴清德總統所提「和平四大支柱行動方案」，包含強化國防安全、經濟安全、與民主國家合作及建立穩定而有原則的兩岸關係領導力為我未來發展方向，並盼瑞典持續在醫衛、氣候變遷及區域安全等領域支持我國。台灣與瑞典為穩健夥伴關係，「台灣與瑞典一起合作更為強大」（T（aiwan）ogether S（weden）tronger）」之夥伴關係。谷代表演說時，全場貴賓掌聲不斷。

本年致詞貴賓另涵蓋瑞典跨黨派國會議員「台瑞國會議員協會」議員兼跨國議會聯盟瑞典代表團主席Margareta Cederfelt、議員兼瑞典國會「工業暨貿易委員會」主席Tobias Andersson、議員Åsa Eriksson及瑞典皇家理工學院副校長Stefan Östlund。C議員首先代表協會主席Boriana Åberg盛讚台瑞典議員協會係瑞典國會會員規模最大外國友好協會，期盼台瑞典深化經貿及各面合作，A主席及E議員則分別致詞感謝谷代表及我政府邀請於上年造訪我國，欽佩我政經發展，並期盼台瑞典雙邊直航合作，促進兩國各面交流。Ö副校長最後致詞表示將於下周造訪我國，並將與我大專院校簽署校際合作計畫，將促進雙邊學術師生對話及合作，感謝谷代表及本處促成，讓台瑞典在政、經、學等各面領域皆有緊密連結。

圖為駐瑞典代表處谷瑞生代表夫婦與瑞典跨黨派國會議員、外交使節等貴賓共同合影留念。（駐瑞典代表處提供）

本處谷代表夫婦與全體貴賓於酒會伊始高唱我國國歌，嗣舉辦抽獎活動，獎品包含中華航空公司機票、華碩筆記型電腦及臺達電科技產品，酒會活動深獲好評。

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