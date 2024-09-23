自由開講》挪威自由黨代表大會賴總統視訊致詞，駐瑞典代表谷瑞生應邀出席會中，台挪同享共同民主價值、共同利益，亦面對共同威脅

◎駐瑞典代表處

瑞典代表谷瑞生21日應邀出席「挪威自由黨（Venstre）全國黨代表大會」，除於大會「共同安全」場次擔任與談與自由黨主席梅比（Guri Melby）及挪威國防大學教授Oystein Tunsjo就台灣及民主威權對抗一事交換意見，自由黨亦邀請我總統賴清德以姐妹黨-民進黨主席身份發表預錄祝賀短片，賴總統於影片中感謝自由黨對民主與臺灣的支持，包含感謝該黨力挺台灣於挪威復館、支持我國際參與等，並在全球局勢日益嚴峻、中俄深化合作之際，期盼台灣與挪威等全球民主國家能更加緊密合作，促進全球的民主、和平與繁榮。

民進黨主席暨總統賴清德21日以英語為「挪威自由黨（Venstre）全國黨代表大會」錄影致詞。（民進黨提供）

谷代表於會中說明我目前最優先處理事項係維持台海安全穩定及有意義參與聯合國及聯合國周邊組織，蓋中國惡意扭曲聯合國大會第2758號決議文內容並結合其「一中原則」，謬稱「台灣是中華人民共和國一部分」，打壓我國際參與空間及威脅台海區域安全。谷瑞生並引述歐洲議會本年2月決議及歐盟執委主席馮德萊恩之論述：「台灣與中國互不隸屬」、「歐盟反對中國片面破壞台海情勢」等，呼籲挪威各界共同支持位處威權主義擴張最前沿的台灣，並共同捍衛民主抵抗威權。

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谷代表引用賴總統四大和平支柱：「強化國防、改善經濟安全、持續與民主國家建立夥伴關係及建立穩定而有原則的兩岸關係領導能力」為我當前重要推動標的。谷瑞生另強調，7大工業國組織、北大西洋公約組織、歐盟、東南亞國家協會（ASEAN）等重要國際組織均多次發表公開聲明強調「維持台海和平穩定的重要性」，台灣與理念相近國同享共同民主價值、共同利益，也面對共同威脅，籲請與會者支持主席梅比挺台行動並歡迎造訪台灣。

谷代表（左）引用賴總統四大和平支柱：「強化國防、改善經濟安全、持續與民主國家建立夥伴關係及建立穩定而有原則的兩岸關係領導能力」為我當前重要推動標的。右為自由黨主席梅比（Guri Melby）。（資料照）

挪威防衛學院教授Oystein Tunsjo隨即指出台灣周遭航道對歐盟而言至關重要，尤其台灣半導體產業更是全球牽一髮動全身之關鍵，並藉台灣面臨之軍事威脅為例，呼籲挪威各界正視維持東亞區域安全意識之重要。

自由黨主席梅比則指出，正因為台灣面臨威權威脅，為了捍衛民主而對抗，就如烏克蘭對抗俄國威權暴力一般，所以她選擇透過訪台來表達對台灣之支持，也盼引起挪威其他政黨之重視。

挪威自由黨係該國主要政黨之一，全國黨員近萬人，亦為該國最古老之政黨，該黨梅比主席曾於去年11月率團訪台。本次活動僅有「共同安全」討論台灣民主與安全及「美國大選」兩場論壇，足見對我之重視。該活動計近400位黨代表與會，係我國總統首次受邀於挪威國內政黨大會發表公開祝賀影片，賴總統致詞後，獲與會者熱烈掌聲；該活動亦係我國駐處代表首次參加挪威國內政黨活動登台與談。

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