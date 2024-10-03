由開講》奧運轉播背後的無形戰場：愛爾達的「空手套白狼」真相？

◎二弄

雖然2024年巴黎奧運落幕一段時間，台灣的轉播權利再度成為爭議焦點。一邊是愛爾達耗資5億元取得轉播權，另一邊則是來自國民黨台北市議員楊植斗的指控，稱愛爾達僅憑轉播就能獲得政府補助和授權金，是「空手套白狼」。然而，這樣的論調是否過於簡單化了這個複雜的行業呢？

楊植斗的指控無疑抓住了媒體的眼球——「空手套白狼」，簡單有力，令人不禁想問：愛爾達是否真的靠政府補助和授權金大賺特賺？然而，這種指控背後往往忽略了體育轉播所需的龐大投入。轉播奧運這類全球級賽事，絕非只是購買權利金那麼簡單。國際訊號傳輸、專業轉播團隊的配置、運鏡技巧的研發、以及後期剪輯的精準度，這些無形的費用同樣構成了轉播成本的一部分。

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轉播奧運這類全球級賽事，絕非只是購買權利金那麼簡單。圖為2024巴黎奧運轉播截圖。（圖片來源：愛爾達體育家族臉書）

根據愛爾達的回應，這些費用加起來遠遠超過了政府的補助。換句話說，若只關注權利金，無異於「以偏概全」。那麼，這筆「空手套白狼」的帳目，究竟該如何算？

運動賽事轉播的成功與否，取決於不僅僅是誰擁有權利金，更在於轉播質量的精益求精。每次運動賽事的轉播都是一次技術與創意的碰撞，從現場攝影機位的設置，到即時影像的切換，無不需要專業團隊的精細操作。這些並非單純的勞動力投入，而是數十年來愛爾達在體育轉播領域中逐漸累積的專業知識與經驗。

根據愛爾達的數據，巴黎奧運的開賽僅兩天，OTT（ELTA.tv）訂閱戶數便超越了東京奧運的紀錄，最終訂閱成績甚至達到卡達世界盃最高峰的1.3倍。這不僅顯示了民眾對優質轉播內容的渴望，更反映了愛爾達長期以來在技術提升和專業人才培育上的深厚底蘊。

讓我們來看一組數據：根據經濟部智慧局的說明，光是台灣取得巴黎奧運的轉播權利金，愛爾達就支付了近5億元。而這僅僅是冰山一角。從國際訊號訂閱費用、到設備維護、再到行銷宣傳，愛爾達在奧運轉播上的投入遠超過外界的想象。

更何況，體育賽事的轉播權並不是每年都有，四年一次的奧運只是其中之一。平時各類體育賽事的轉播需求，同樣需要大量的成本支出，這些都是看不見的隱形支出。

根據市場調查公司Statista的報告，全球體育轉播市場在2023年的總值達到約449億美元，而在2028年，這個數字預計將增至超過600億美元。這意味著，體育轉播市場的競爭愈發激烈，而要在這樣的市場中立足，企業必須在技術創新、內容製作等方面持續投資。

當我們談到「空手套白狼」時，必須更深入地思考轉播產業的複雜性。正如前台北市議員邱威傑（呱吉）所言，賽事轉播從來不僅僅是權利金的問題，更在於轉播技術和專業人才的培育。這些無形的投入，才是讓台灣民眾能夠看到高質量運動賽事的關鍵所在。

在這場巴黎奧運的轉播爭議中，簡單的指控可能更容易引發公眾情緒，但我們是否應該更深入地了解事情的全貌？當轉播成本被簡化為「空手套白狼」時，真正被忽略的，或許是產業背後數十年如一日的努力與投入。這些無形的資產，遠遠超過了那一筆看似高昂的權利金。

（作者從商）

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