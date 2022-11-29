健康醫療網》避免膝關節受傷 運動前1事很重要

王怡婷醫師提醒，60歲以上的民眾，常常是退化性膝關節炎的高風險族群，但不需要因此而害怕運動，因為體重過重和缺乏運動，反而會造成支撐膝關節的肌肉或韌帶缺乏鍛鍊，而導致膝關節更加明顯退化。

62歲的李先生，從年輕時就喜歡戶外運動，但近來常覺得膝蓋疼痛，診斷為初期的膝蓋退化，服用消炎止痛藥後仍反覆疼痛。經李先生煩惱無法再從事爬山或慢跑運動，因此尋求中醫協助。經一個月的治療，膝蓋疼痛問題得到改善。

膝關節出現疼痛 恐是姿勢不良

醫師問診發現，李先生跑步後會感到膝蓋外側及臀部肌肉緊繃痠痛，且最近開始打高爾夫球後，膝蓋外側痠痛變得更加嚴重，判斷李先生可能因跑步姿勢不當，或臀部肌肉較為緊繃，造成大腿外側的髂徑束長期處於緊繃狀態，加上打高爾夫球可能過度旋轉膝關節，對膝關節產生不當的壓力，進而造成膝外側疼痛加劇。

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台南市立醫院王怡婷醫師表示，髂徑束與足少陽膽經循行交會，故治療上主要選用膽經的穴位，包括：風市穴、中瀆穴疏通經絡、放鬆髂徑束，膝陽關穴幫助疏利關節，陽陵泉穴緩解膝蓋外側疼痛。此外，要解除造成髂徑束緊繃的原因，例如臀部肌肉僵硬緊繃，則選用秩邊穴及環跳穴放鬆臀部肌群。

透過針灸治療外 伸展拉筋不可少

除了針灸治療外，王怡婷醫師也教李先生跑步後進行緩和的伸展拉筋運動，並調整高爾夫球揮桿動作的姿勢，經過一個月的治療與運動方式調整，李先生的膝蓋不適逐漸獲得改善。

選擇適合自己強度的運動，並且注意運動姿勢，與運動後的拉筋伸展，才是降低膝關節不適的正確做法。（https://www.freepik.com/）

王怡婷醫師提醒，60歲以上的民眾，常常是退化性膝關節炎的高風險族群，但不需要因此而害怕運動，因為體重過重和缺乏運動，反而會造成支撐膝關節的肌肉或韌帶缺乏鍛鍊，而導致膝關節更加明顯退化；選擇適合自己強度的運動，並且注意運動姿勢，與運動後的拉筋伸展，才是降低膝關節不適的正確做法。

本文經授權轉載自【健康醫療網】記者張慈恩 避免膝關節受傷 運動前1事很重要



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