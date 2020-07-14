照護線上》腿在人在，腿老人衰，經典深蹲練起來！

深蹲的動作會動到髖關節、膝關節、與踝關節，讓身體下壓，並需要臀部肌肉、大腿肌肉、脊椎、腰部肌肉等處偕同，算是非常全方位鍛鍊的經典動作。

◎白映俞 醫師

腿在人在，腿老人衰，腿部的力量對支撐身體健康有很大的意義，而想透過最少的運動活絡下盤肌群，最經典的動作不外乎深蹲。

深蹲的動作會動到髖關節、膝關節、與踝關節，讓身體下壓，並需要臀部肌肉、大腿肌肉、脊椎、腰部肌肉等處偕同，算是非常全方位鍛鍊的經典動作。

深蹲這動作怎麼做呢？首先，雙腳打開與肩同寬，趾尖略朝外，雙手可以擺放於胸前、髖部、或肩膀。屁股往後坐就像要坐椅子那樣，重心盡量放在腳跟，蹲到大腿與地面平行，停頓一秒，再靠肌力回到原始動作。

說起來雖然簡單，但做深蹲時有不少常見的錯誤，請注意以下幾件事情：

先啟動髖部，重心放在腳跟：

一開始動作時，很多人會先彎曲膝蓋，這時重心也會往前，甚至上半身還是直立的。然而深蹲的動作需要先啟動髖部，像是屁股往後坐的感覺，而不是膝蓋先彎。把重心放在腳跟上，上半身會微微前傾。

膝蓋不要朝內：

練習深蹲時，兩腳可打開與肩同寬，趾尖微微朝外。蹲下的時候記得要持續保持將膝蓋往外推的力量，讓膝蓋總是朝向腳趾的方向，而不要讓膝蓋往內塌陷。假如一開始覺得與肩同寬的姿勢很難蹲下去，沒關係，可以把腳打開一點來練習，但請記得，腳趾的方向是微微朝外，蹲下時膝蓋的方向依舊是要朝腳趾，也就是朝外的方向，而不要讓膝蓋往內。

上半身不要太過前傾：

深蹲時，若膝蓋超過腳尖，可能會對膝蓋帶來較大的壓力，因此需要盡量將屁股往後坐。然而此時很可能為了平衡一路往後的重心，而把身體壓的太低，讓身體過度往前傾，但這樣一來又會對下背帶來過度的壓力。練習深蹲時，可以側身照鏡子了解自己的動作，盡量做到大腿與地面平行，注意身體不要過度前傾，身體的傾斜程度與小腿約是呈現平行，若膝蓋稍微超過腳尖也沒關係。

保持背部正常弧度：

在深蹲的過程中，從頸椎到尾椎都須保持正常的弧度。像是要注意不要仰頭或低頭，避免頸椎過度壓迫。另外蹲到低點時，很常會有把尾椎「捲進來」的錯誤動作，這是因為髖關節的活動度不足而引起，要有意識地避免此舉，繼續保持背部的弧度。

腳跟不要抬起

記得，重心是放在腳跟，不要變成墊腳尖的模樣。

如果您已經很熟悉深蹲的動作，也可以試著做些變化，讓練習更有趣。

本文經授權轉載自照護線上 腿在人在，腿老人衰，經典深蹲練起來！

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