照護線上》類風濕性關節炎，治療圖解攻略

針對類風濕性關節炎，第一類藥物是「症狀治療」，即常見的消炎止痛藥、類固醇，這類藥的好處就是在服用初期，就會明顯感受到效果，但是只是減緩症狀。第二類藥物是「免疫調節」，這類藥物作用較慢，大概需要幾個禮拜、幾個月，才會看到明顯的效果。

◎照護線上編輯部

類風濕性關節炎容易有多處關節的腫痛，嚴重甚至會變形，影響日常生活，然而在疾病初期因為關節沒有變形，患者容易輕忽，以為是運動傷害，或是工作疲勞、退化、痛風等，自行買藥而延誤就醫。

衛福部桃園醫院風濕免疫科曾國森醫師表示，類風濕性關節炎初期常見的症狀是手部小關節的腫痛、腫脹，病患通常在晨間會感到手部僵硬，也有部分發生在腕部、膝蓋、腳踝，手腳任何一個關節都有可能被侵犯。

類風濕性關節炎不只發生在成年人，包括幼童、小學生、國中生、高中生、大學生也可能罹患。

類風濕性關節炎的治療選擇有哪些？各有哪些優、缺點？

曾國森醫師解釋道，針對類風濕性關節炎，第一類藥物是「症狀治療」，即常見的消炎止痛藥、類固醇，這類藥的好處就是在服用初期，就會明顯感受到效果，但是只是減緩症狀，並沒有針對病症的原因治療。

因為類風濕性關節炎是自體免疫疾病，所以第二類藥物是「免疫調節」，這類藥物作用較慢，大概需要幾個禮拜、幾個月，才會看到明顯的效果。「免疫調節」又分兩種，包括傳統的免疫調節劑，還有近年來發展出來的生物製劑。

一般來說通常會兩大類藥物一起搭配使用，不過很多病患感到疑惑「為什麼要使用那麼多藥物？」

曾國森醫師說明，症狀緩解的藥，效果來的快，但是它只有控制症狀。免疫調節的藥物效果較慢，但是最終還是要靠免疫調節藥物才能控制類風濕性關節炎，所以初期通常是消炎止痛藥、搭配類固醇、再搭配免疫調節藥物。

免疫調節方面，傳統藥物叫做「疾病調節抗風濕藥物（DMARDs）」，這類藥物是目前治療類風濕性關節炎的主流，優點是可以調節體內免疫異常失調的狀況，經過免疫調節後，讓類風濕性關節炎得到控制，進而減少消炎止痛藥，甚至不用吃類固醇。

缺點是因為具有免疫抑制作用，所以有些病人會比較容易感染。另外這類藥物，可能對肝臟功能、腎臟功能、骨髓功能有影響，且接受治療時藥物顆數比較多。

臨床上是否有患者因為治療時的副作用與不適感而不願意服藥？

曾國森醫師指出，這是造成病患醫從性不好，或是疾病控制不好的原因之一。部分患者會因為擔心肝臟功能、腎臟功能受影響，而不願意按指示服藥。或者因為嘴巴破、頭暈、色素沉著、視網膜病變等可能的副作用，而選擇不吃藥，甚至有些患者領了藥連吃都還沒吃，看到藥袋上面所列出來的副作用就打退堂鼓，這也是臨床上常會遇到的事情。

曾經有位70多歲個性倔強的老先生，因為作用效果慢，便認為DMARDs沒效，只願意服用馬上見效的消炎止痛藥物跟類固醇，拒絕依照醫師指示用藥，半年後關節骨頭已遭破壞、嚴重變形，並引起多項併發症，到後來就醫都是坐輪椅。提醒患者一定要積極治療，遵照醫師的建議服藥，以減少併發症。

生物製劑的作用是什麼？有哪些優、缺點？

生物製劑是近幾年來，治療類風濕性關節炎的新進展。目前針對類風濕性關節炎已有多種生物製劑，作用機轉包括抑制T細胞、抑制B細胞、或者阻斷誘發發炎反應的細胞激素（腫瘤壞死因子、介白素）。

曾國森醫師表示，生物製劑的優點是有機會幫助患者達到完全緩解，消除關節疼痛、或使發炎指數回歸正常。可採定期施打方式給藥，相當方便，針對使用口服藥物沒有達到理想病程控制的患者，醫師可協助向健保申請使用生物製劑。

而對於年紀較小的孩子來說，吞藥相對困難，因此可能會建議使用針劑，不僅方便且效果良好，有機會達到完全緩解。

所有藥物都有其副作用，生物製劑會降低部分免疫力，患者較容易遭受感染，要注意肺結核潛伏、B型肝炎、C型肝炎等問題，治療過程中若欲施打疫苗，必須是非活性疫苗，像是流感疫苗，不能施打活性減毒疫苗，例如帶狀皰疹疫苗。如果有這類疑惑，可以先跟醫師討論，再決定何時施打疫苗。

另外，生物製劑雖然不經由肝臟或腎臟代謝，對人體副作用較小，但是仍有少部分病患要注意肝臟功能與膽固醇數值。治療過程中要追蹤白血球、血小板指數，還有，打針的地方可能有注射反應，這是比較常見的局部反應。

自動注射器怎麼用？要注意什麼？

由於生物製劑可採注射方式給藥，為了提升方便性，已陸續製成自動注射器。自動注射器有點類似胰島素注射器，事先將每次該用的藥量裝入注射器裡，只要按照注射器的指示操作，按一下藥物就會自動打到皮下，注射完畢針頭會自動回縮。不需要抽藥、不需要煩惱施打速度，注射器完全自動操作。病患可將注射器帶回家，時間到再自行注射，通常是一、兩個禮拜，或一個月才施打一次，所以病患的便利性、遵從性，會比傳統口服藥來的好。

曾國森醫師表示，看診時醫院會準備該次所需用量，讓病患用保溫袋保存藥物，帶回家好好存放，施打的時候依照施打量拿出來一次打一針，之後再把剩下的空殼帶回醫院處理，對病患來講的確是相當方便。

接受生物製劑治療時，需要吃藥嗎？

在臨床上，醫師都建議使用生物製劑的時候最好要搭配口服免疫調節藥，因為兩者合併使用的效果，會比單獨使用生物製劑來的好，不過也有可以單獨使用的生物製劑，可以給對傳統免疫調節藥耐受性差、過敏、或者副作用較嚴重的患者使用。

隨著醫學進展，類風濕性關節炎的治療有長足的進步，及早治療才能避免關節破壞變形，提升生活品質！

本文經授權轉載自照護線上 類風濕性關節炎，治療圖解攻略

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