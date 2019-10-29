照護線上》蝦密？這樣護眼很NG，別拿眼睛開玩笑！

針對眼睛不適，大家時常以眼藥水、眼球按摩、桌上放置綠色植物，或把手機螢幕設置成綠色等方式改善，但這樣做真的有效嗎？

◎照護線上編輯部

相信大家都有類似的經驗，在長時間使用3C產品後，會覺得眼睛很不舒服，為何眼睛會感到痠痛、疲勞呢？

眼科王孟祺醫師表示，若長時間盯著近距離的手機、電腦螢幕或文件，眼睛裡的睫狀肌，還有瞳孔的括約肌都需要持續收縮，久了之後就會覺得痠痛跟疲勞。除了肌肉的問題之外，眼睛在專注看東西的時候眨眼次數會減少，淚水容易蒸發，視力會感到不穩定，要更加專注地看東西，會讓眼睛更加吃力。

如果小朋友長期使用3C產品，因為眼球還在發育階段，可能會讓近視加深，導致長大後高度近視的比例較高，美國小兒科醫學會不建議3歲以前的孩童使用3C產品。對一般的上班族來說，使用3C產品會讓眼睛感覺到痠澀、疲勞跟乾燥。

針對眼睛不適，大家時常以眼藥水、眼球按摩、桌上放置綠色植物，或把手機螢幕設置成綠色等方式改善，但這樣做真的有效嗎？

有的人會自行使用藥水，這些藥水有時候可能含有類固醇，或者可能有血管收縮劑，或是有抗生素的成分在裡面，使用者可能不甚清楚，最好不要任意使用。

王孟祺醫師舉例道，長期使用類固醇藥水可能導致青光眼或是白內障，而有些眼藥水可能會讓警覺性的症狀不見，比如說發炎、乾燥、有些上皮缺損時眼睛會充血，如果自行購買有血管收縮劑的眼藥水點用，這些充血情況暫時性改善了，使用者以為眼睛的問題解決了，事實上沒有反而導致病情延誤。

例如有許多女性朋友喜歡配戴角膜變色片，當工作時間過長，往往會造成乾燥缺氧，還會造成眼睛表面慢慢變得不健康，很多案例是配戴角膜變色片配戴過久後眼睛會紅，而自行購買藥妝店眼藥水點用，點用後眼睛不紅就覺得沒有事情又繼續配戴。

角膜是眼睛裡面很特殊的組織，是能透光的組織，要完全透明才能看見東西，長期缺氧的情況下，內皮細胞跟上皮細胞變得很不健康，霧霧的很像毛玻璃，散光會變得非常深，不管戴眼鏡或是隱形眼鏡看東西都會霧霧的。醫師都建議要停戴，但是很多女性朋友不願意停戴，一定要等到真的都看不清楚了，才覺得事情嚴重。

王孟祺醫師強調，使用眼藥水一定要諮詢眼科醫師，看看哪種藥水有幫助。

按壓眼球，萬萬不可！

有些人會使用器具幫忙按摩，臨床上有看過患者用按摩棒震動按摩眼球，導致視網膜剝離，非常危險。眼球是一個非常脆弱的組織，所以四面都有骨頭保護，按摩時切記不可以按摩眼球本體，壓到眼球可能造成視網膜損害，如果眼壓過高，本身有青光眼的患者也是比較危險的行為。

想保護眼睛，王孟祺醫師建議要望遠，不管是綠色或其他顏色，都可以讓肌肉放鬆。有人會在桌上擺植栽，但是基本上看近距離的綠色，眼睛還是需要調節用力，所以建議要看遠方，如果又有綠色植物可以看當然更心曠神怡。

過度使用3C常常感到眼睛痠麻脹痛，怎麼做才能有效的護眼？

建議要定鬧鐘，每30分鐘，休息10-15分鐘，但事實上因為工作真的辦法休息那麼長的時間。所以至少要站起來，走一走動一下肩頸背部，做一些放鬆的體操也順便多眨眨眼睛，如果有窗外可以看讓眼睛望遠1-2分鐘時間，幫助眼睛肌肉放鬆調節焦距。

王孟祺醫師指出，眼睛是對睡眠需求相當高的器官，只要睡眠不足眼睛肌肉會感到無力，看東西也較不清楚，而且睡眠不足往往伴隨眼睛乾燥的問題。建議長期近距離使用眼睛，或者已經比較乾燥，能夠在下班後熱敷，或者上班中間休息時熱敷，溫度40-45度，熱敷5-10分鐘左右，可幫助改善眼睛不適。

葉黃素、蝦紅素，傻傻分不清楚？

葉黃素、蝦紅素等營養素都是屬於比較能夠抗氧化的營養素，人會老化是因為在氧化過程中產生很多游離基，而讓細胞漸漸老化甚至慢慢凋亡，這些抗氧化劑可以幫助減少氧化作用的壓力。

葉黃素跟蝦紅素都是屬於類胡蘿蔔素，類胡蘿蔔素是天然的色素。葉黃素可以存在眼睛的黃斑部裡，能吸收有害光線，還有抗氧化跟抗發炎的作用。王孟祺醫師表示，根據研究，這兩項是有一定需求的營養素，且人體無法自行合成，要從飲食中攝取，或是從營養補充劑攝取。

葉黃素：

葉黃素在黃色玉米、綠色花椰菜、綠葉蔬菜、蛋黃中的含量很高。葉黃素是脂溶性，吸收後會慢慢累積，如果可以長期攝取葉黃素，黃斑部的葉黃素濃度夠，對於眼睛黃斑部退化狀況，有預防效果。蝦紅素雖然也是類胡蘿蔔素，但是並不會在黃斑部聚集，所以蝦紅素沒有辦法取代葉黃素。

蝦紅素：

蝦紅素主要存在於蝦、蟹、水藻、紅藻中，蝦紅素可以防止紫外線的傷害，還可以有活絡血液循環的作用，蝦紅素比較特殊具有脂溶性及水溶性，所以可以比較廣泛性存在。這兩種裡面抗氧化效力最強的是蝦紅素。蝦紅素跟葉黃素不同的是無法在體內長期累積，短期在眼睛比較疲勞的時候，補充較強的抗氧化劑，能消除眼睛疲勞。

蝦紅素不是蝦？素食可食用？

蝦紅素是由諾貝爾得主Dr. Kuhn在龍蝦身上發現，加上龍蝦顏色鮮紅，因而取名為蝦紅素。但目前蝦紅素其實提取自紅藻，只要海洋生物食用後都會含有蝦紅素，常見於蝦子、螃蟹、鮭魚、龍蝦等海洋動物體內，所以素食是可以食用的。

由於蝦紅素基本上人體是無法自行合成，但食物中的蝦紅素含量也多不高，加上現代人大多外食，營養上的攝取容易不均衡，因此王孟祺醫師也建議，平日可透過相關保健食品來補充人體所需營養素。

補充蝦紅素時要注意什麼？

根據日本藤田保健大學的研究 ，每日攝取量4毫克，就可以達到放鬆睫狀肌的效果，不需要補充特別的多。王孟祺醫師表示，因為蝦紅素本身就是一個很強的抗氧化劑，可以在感覺特別疲勞的時候，適時補充。葉黃素與蝦紅素有不同的生理功能，無法取代彼此，可一併補充。

提醒大家，若眼睛有狀況，務必尋求醫師協助，保護眼睛不NG！

本文經授權轉載自照護線上 蝦密？這樣護眼很NG，別拿眼睛開玩笑！

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