照護線上》【醫師聊天室】精準治療，攜手抗肺癌

夏德椿醫師：所以罕見肺癌它的特點是，只要你能夠確認它的基因突變，找到了適合的藥物，其實這組病人呢，會比我們傳統化學治療好非常多，而且他的生存周期也會延長非常多。

◎照護線上編輯部

夏德椿：肺癌其實按照組織型態，可能就有分幾種不同的型態，比如說按照多寡，腺癌跟小細胞癌來講，或者大細胞癌，大細胞癌相對於腺癌就是一個比較罕見的肺癌。

夏德椿：比較常見的比如說，台灣健保已經給付非常多年的，EGFR突變這件事情，這個在台灣大概佔了肺腺癌的50－60%，所以它大概就是屬於肺腺癌裡常見的肺癌，但是還有一些少見的突變，比如說ALK、ROS1，或者是BRAF V600E等等，這個它的佔率可能只有4－5%，甚至只有1－2%，這個我們可以把它叫做少見的肺癌。

夏德椿：醫師會根據病理科醫師的第一份報告，這份報告就是所謂的組織學報告，組織學報告給我們的資訊大概就是，已經確定是上皮細胞癌或者是腺癌，現在因為腺癌可以找到有藥的機會非常的多，上皮細胞癌在特殊條件之下也可以，所以如果這兩種癌症，我們做一些特殊的基因檢測，我們就可以根據基因檢測的結果，可以知道它是比較常見或者是少見的肺癌。

夏德椿：分子生物學的檢測，目前因為病理科醫師的條件非常成熟，所以大部分的分子生物學的檢測，可以在病理切片診斷確定的同時，就可以先做一些檢測，如果真的有必要的話，當然可以搭配現在坊間非常流行的，所謂的Plasma DNA，就是所謂的液體切片檢測，液體切片大概就是抽血，或是體液的一些特殊分析檢查。

夏德椿：我們現在的建議是，體液的檢查是不是要那麼快，也就是抽血要去驗去氧核醣核酸的步驟，是不是要那麼快，或許可以等在你接受了第一段治療之後，可能體內的基因重新又產生一些新的突變，又不能取得適當檢體的時候，這時候我們可以考慮再做液體切片檢測，也就是所謂的Plasma DNA，就是血漿去氧核醣核酸的檢測。

夏德椿：在幾年前，印象很深刻的有一位病人，他已經是多處骨轉移，沒有辦法行動自如，不過他的腫瘤其實非常小，罕見肺癌常常有個特點也是這樣子，就是年紀可能不是很大，但是他因為是腺癌的關係，所以他轉移得也非常快，這位先生很幸運驗到ALK是陽性，所以就接受了ALK的抑制劑，但是第一代ALK抑制劑對他造成一個副作用，就是他的視力產生影響，晚上開車的話他就會覺得非常危險，所以後來他就又使用了第二代ALK抑制劑，腫瘤就幾乎消到完全看不見，骨頭疼痛也改善，本來只是可以坐著開開車，現在連走路大概都可以。

夏德椿：所以罕見肺癌它的特點是，只要你能夠確認它的基因突變，找到了適合的藥物，其實這組病人呢，會比我們傳統化學治療好非常多，而且他的生存周期也會延長非常多，目前比較新的報告，這些病人大概活4－5年以上，只要你能夠接對藥大概都沒有什麼問題。

本文經授權轉載自照護線上 【醫師聊天室】精準治療，攜手抗肺癌

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