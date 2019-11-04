照護線上》終結傷「心」！傷害累積恐成心臟衰竭

血糖、血脂、血壓過高時，患者通常都沒有感覺，但是會對心臟持續造成傷害，日積月累下來就變成大麻煩，大家務必小心在意，終結傷「心」！

◎照護線上編輯部

我們的心臟每分每秒都賣力跳動，負責推動全身血液循環的重要任務，不難想像，當心臟功能變差無法推動足量血液維持身體所需就會造成「心臟衰竭」。病患最常見的症狀包括呼吸困難疲倦與下肢水腫。

導致心臟衰竭常見的原因有哪些呢？中山醫學大學附設醫院心臟內科主任蔡青峰醫師表示，心臟衰竭的原因很多樣，不過在心臟科病房或門診，最常見的是心臟本身問題所導致，包括冠狀動脈疾病（含有心肌梗塞病史）、瓣膜性心臟疾病（風濕性或退化性心臟病）、各種不同類型心肌病變、高血壓、心律不整等。這些原因會造成心臟結構功能的變化，進而造成心衰竭。

有些雖然不是心臟本身的問題，但長久下來也會導致心臟衰竭，例如糖尿病、高血脂、心臟毒性物質（酒精、藥物、毒品）。還有其他原因，像是荷爾蒙疾病、甲狀腺疾病、嗜鉻細胞瘤會造成不明原因血壓變高，這些內分泌系統疾病，也會透過內分泌或激素分泌，間接影響心臟，導致心臟衰竭。若是長期營養不良，也會造成心臟功能變差。

為何高血壓會導致心臟衰竭？

「高血壓沒有控制好，常會造成心臟肌肉肥厚。如果病患做了心電圖、心臟超音波後，發現左心室肌肉比較肥厚，有可能是高血壓已經一段時間沒有好的控制，才會導致高血壓性心臟病。」蔡青峰醫師解釋道。

高血壓導致心肌肥厚，會造成心臟衰竭最主要是因為心臟「舒張功能」不好，肺部的血流不容易流回心臟，患者很容易喘、下肢水腫。如果持續不控制，連「收縮功能」都會惡化，這時的心臟不只肥厚還會擴大，漸漸轉變為擴大型心肌病變，心臟功能將大幅下降。

若能好好控制高血壓，大部分病患的心臟功能都有機會慢慢回復。每當碰到這類病患，醫師都會一再強調把血壓控制好。

為何高血脂會導致心臟衰竭？

高血脂被認為是最常見的心血管疾病危險因子！心臟血管疾病（主要是冠狀動脈疾病）有諸多危險因子，例如高血脂、高血壓、糖尿病、抽菸等，其中最重要的危險因子就是高血脂，包括總膽固醇過高、三酸甘油脂過高、低密度膽固醇過高等。

為何高血脂會影響心臟呢？主要與冠狀動脈阻塞疾病有關。蔡青峰醫師表示，冠狀動脈是供應心肌氧氣及養分的血管，長期高血脂會讓冠狀動脈狹窄、硬化，當冠狀動脈阻塞便會造成心肌缺血、缺氧，造成「缺血性心臟病」。

膽固醇過高、三酸甘油脂過高也是新陳代謝問題，通常會合併脂肪肝、肥胖，臨床上病人即使不是糖尿病，通常已經進入代謝症候群或者糖尿病前期，這些病人未來得到糖尿病機率很高，而糖尿病本身也是造成心血管疾病及心臟衰竭的重要因素。

為何高血糖會導致心臟衰竭？

糖尿病與心臟衰竭間的關係非常緊密，糖尿病是造成冠狀動脈疾病、的重要因子，糖尿病患族群中至少40%合併有冠狀動脈疾病，這些心血管疾病未來就是造成心臟衰竭很重要的因素。糖尿病患族群有15-20％合併心臟衰竭，糖尿病患族群死亡的原因裡有60%來自於心血管疾病。

蔡青峰醫師指出，糖尿病除了驗血糖還會驗糖化血色素，簡稱HbA1c，單位是「百分比」。糖尿病患的HbA1c每增加一個百分比，造成心臟衰竭的危險度就會增加15-16%。

另外有部分病患本身沒有心血管疾病，但是臨床上仍因為糖尿病而出現心臟衰竭的表現，這類病人過去很常被輕忽，後來大家才漸漸發現糖尿病族群裡心臟衰竭比例很高，除了容易罹患心血管疾病外，因為心臟每天都泡在高血糖裡面，直接造成心臟肌肉損傷，稱為「糖尿病心肌病變」，又叫「甜心症候群」。

現在很多治療糖尿病的藥物，不論是在歐美或是台灣，除了評估降血糖效果外，也要去評估對心臟血管的影響，會不會造成心臟衰竭增加，或者是對心臟有沒有幫助，能否降低心臟衰竭發生率。

為何酒精會傷害心臟？

酒精在血液中的濃度，以及在血液中維持的時間都關係到酒精對心臟的影響，當酒精濃度愈高、維持時間愈久，就等於心臟泡在酒精裡面，也會造成心肌病變，稱為「酒精性心肌病變」，這是酒精造成心臟衰竭最直接的原因。蔡青峰醫師道，嚴重程度當然跟累積喝酒的量和時間、以及每個人對酒精的敏感度有關。

酗酒還會導致營養素維他命B1缺乏，造成心臟肌肉營養不良以及病變，也可能造成心律不整，尤其是心房顫動，進而導致心臟功能惡化、心臟衰竭。在國外亦常見「假日心臟症候群」，便是因為周末狂歡喝酒，酒精濃度太高，導致急性心房顫動發作及心律不整、急性心臟功能衰退。

長期飲酒也容易造成肥胖、代謝症候群，進展成糖尿病後又因糖尿病造成心肌病變。

哪些藥物可能導致心臟衰竭？

蔡青峰醫師道表示，除了少數化療藥物外，目前臨床上所使用的藥物，會造成心臟衰竭的不多，因為大家都會先了解藥物本身是否有心臟毒性，以確保安全。

至於非法藥物古柯鹼、安非他命等就容易傷害心臟，因為這些藥物會刺激交感神經，在短暫時間興奮過度，造成心臟跳得很高，耗氧量很高，一旦供應不足或是需求量過高，就會產生心臟衰竭。另一方面這類藥物也會造成周邊血管收縮，突然間血壓升高，造成心臟無法負荷。

這些毒品除了透過刺激交感神經外，藥物本身也會造成心臟肌肉的毒性，抑制心臟肌肉功能，國外有很多病患因為使用古柯鹼，造成心臟冠狀動脈痙攣、血管內皮細胞損傷、血栓阻塞，導致心肌梗塞，接下來就造成心臟衰竭。

貼心小提醒

血糖、血脂、血壓過高時，患者通常都沒有感覺，但是會對心臟持續造成傷害，日積月累下來就變成大麻煩，大家務必小心在意，終結傷「心」！

本文經授權轉載自照護線上 終結傷「心」！傷害累積恐成心臟衰竭

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