健康醫療網》天冷就開始關節痛？關節退化只能開刀？醫授3招維持關節活動力

退化性關節炎是因為關節軟骨過度使用，導致磨損與周邊骨頭的不正常增生，讓關節腔變窄。如果你有以下幾個症狀，要留意可能是退化性關節炎找上身了！

早上起床膝蓋很僵硬、總是要坐在床邊多坐2-3分鐘、天氣一變冷膝蓋就像氣象台一樣容易痠痛…其實這些都可能是退化性關節炎的徵兆。今天邀請到陳炯瑜醫師來跟大家聊聊如何維持關節的活動力，擺脫卡卡人生。

根據衛福部統計，台灣58歲以上的中老年族群，每5人就有1人有關節退化問題。（https://www.freepik.com/）

根據衛福部統計，台灣58歲以上的中老年族群，每5人就有1人有關節退化問題。退化性關節炎是因為關節軟骨過度使用，導致磨損與周邊骨頭的不正常增生，讓關節腔變窄。如果你有以下幾個症狀，要留意可能是退化性關節炎找上身了！

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（1）關節會腫痛 （2）早上起床時會覺得關節僵硬 （3）關節活動時可能會出現喀喀聲

陳炯瑜醫師分享：「但退化性關節炎不只是老年人的專利，像是關節曾經受過傷、體重過重、經常久站者都是屬於高風險族群，可能在三四十歲就開始出現退化問題，因此要特別注重關節的保養。」

而挑戰過各大馬拉松比賽的陳炯瑜醫師，對於關節保養也有自己的一套方法。

關節保養三要點

一、肌力訓練：我經常提醒患者，要保護關節一定要從訓練肌肉開始，肌肉力量夠強，關節才能穩定。日常中像是鍛鍊核心肌群，像是背部、腹部、腿部的肌群。同時也要補充足夠的優質蛋白才能有足夠的原物料去供給身體鍛煉肌肉。

二、護關節飲食：日常中多攝取膠質含量高的木耳、秋葵及納豆，可以幫助改善關節潤滑度，維護關節健康。

三、好好養傷、復健：如果關節處受傷，一定要及早就醫，並且有足夠的休息與完整的復健，才能避免留下舊疾，提高退化性關節炎發生的機率。

而陳炯瑜醫師也提醒，退化性關節炎不只會發生在膝蓋，像是手指、頸椎關節和髖關節等部位也都會發生，面對身體的疼痛，千萬不要一忍再忍，積極選擇合適的治療方式，才能避免繼續惡化下去。

知名預防醫學健康管理陳炯瑜醫師。

避免關節痠痛惡化四關鍵

一、藥物治療：治療上主要以消炎止痛、類固醇藥物為主，但長期服用藥物，可能導致副作用如造成肝腎功能負擔、類固醇成癮等問題。 二、物理治療：主要透過電熱療、徒手按摩的方式，幫助鬆弛肌肉、增加關節柔軟度，減緩關節疼痛與僵硬問題。 三、手術：如果屬於比較重度的退化，也可以選擇開刀。像是包括關節鏡手術、人工關節置換等等，不過也提醒大家，手術往往是最後一個選擇，換了人工關節後也非一勞永逸，建議要多考慮，聽專業醫師的建議。 四、注射療法：對於不想吃藥和動刀的患者來說，注射治療亦是一個選擇。比較常見的有玻尿酸、PRP等治療方式，而目前也有升級版的I CARE PRP+優適骨，和傳統的PRP不同，並非直接抽血就回注，會經過實驗室的離心純化，讓血小板濃度更高，有效提高促進組織修復能力，幫助關節恢復行動力。

根據關節退化的程度所使用的治療方法都不同，請大家一定要尋求專業醫療團隊的協助，攝取關節保健品·、穿戴護具都僅是輔助改善，而非治療的方法。守護關節健康做好關節保養，再搭配飲食和運動養成肌力，才是維持靈活人生的關鍵！

本文經授權轉載自【健康醫療網】記者林怡亭 天冷就開始關節痛？關節退化只能開刀？醫授3招維持關節活動力



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