照護線上》不只練肌肉，還要動筋膜（懶人包）

筋膜的英文是Fascia，而代表獨裁政體的「法西斯主義」其英文為Fascism，都是從拉丁文的Fascis這個字延伸而來，所以過去大家真的只把筋膜當成一個很限制性，很拘束的包覆體啊。然而，透過最新的研究，我們開始了解到筋膜其實很不簡單，想要強化運動能力、減少痠痛，都需要與筋膜好好相處！

◎白映俞醫師

現代人生活需要久坐，也常被長期的背痛、關節疼痛煩心，讓膝蓋痛、髖部痛、與背痛並列三大身體不適。我們過去提了很多拉筋伸展的介紹，那究竟拉筋是在拉什麼？要怎麼練才能減少身體痠痛呢？我們再來抽絲剝繭一番。

雖然大家常會講「拉筋」，但對於筋膜的概念卻有點模糊。就像一般人知道身體裡有神經、肌肉、皮膚，但聽到「結締組織」，可能就會覺得這有點陌生了。其實筋膜就是由膠原蛋白與彈性纖維組成的結締組織，筋膜會包覆著肌肉，形成架構。

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筋膜在哪裡？

這樣講還是不太清楚嗎？想想看，我們切開香吉士時，包覆於果肉外的是一層白色纖維，筋膜就是這些白色的纖維，是包覆著果肉的架構。筋膜也有分成不同層次，再講的清楚一點，就請大家看圖。肌肉是一束一束的肌肉纖維組成的，用來包覆最小的肌肉纖維的是「肌內膜（endomysium）」，接著包圍著肌束的稱為「肌束膜（perimysium）」，包圍整條肌肉的是「肌外膜（epimysium）」，最外層稱為深筋膜。

這樣講大概還是會讓大家非常無感，就像掰開橘子或香吉士時，常有人隨手會把白色纖維撥掉那樣，以為筋膜就是個沒什麼用途的組織。不過，近20年來，研究發現筋膜並不僅是一層層無用的白膜，其實上頭含有很多關於動作、位置、壓力、張力、疼痛的感覺受器，甚至在筋膜上的感覺受器數量還比在皮膚的感覺受器來得多。



現在我們多把「肌肉」與「筋膜」聯合起來，視為「肌筋膜聯通網」。肌筋膜是個整合、全面性的活動概念，當筋膜內的感覺受器接收到動作、位置、張力、疼痛的刺激時，在細胞的層次改變了化學分子的反應，而影響到肌肉與肌肉間的力量轉移與分布。

筋膜上有這麼豐富的感覺受器，就是為了防止我們受傷，並增進本體感覺，強化人類整體活動力。因此現在我們不再把筋膜當成是一個被動、無用的組織了，反而是非常吃重的角色，身體的型態、動作、與支撐，都少不了筋膜！筋膜串聯肌肉後，讓肌肉的活動串成一個動力鏈，而一切身體張力的移轉都是要以整個身體內的肌筋膜聯通網來看。

了解這些資訊後，我們能如何改善運動訓練呢？首先，過去假如你只考慮肌肉，現在你要加進筋膜的概念，把「肌筋膜網路」一起想。

練出線條不等於練出運動力

例如，當我們走進健身房，會看到一堆機器，每個運動器材都可以單獨訓練某塊肌肉，有的練習斜方肌，有的練闊背肌，有的練三頭肌，讓一塊塊的肌肉線條透過阻力、重量而變更明顯。然而，這些訓練單一肌肉的器材，確實短期內能較快看到肌肉的脹大，讓訓練者感覺到自己有明顯的線條，但練久了，如果沒有搭配其他適當的運動，可能會發現自己「運動力」似乎沒有增加，偶爾打個球會發現自己手忙腳亂，甚至筋骨更痠痛。

原來就是靠運動器材單獨訓練某一塊肌肉，反而會造成肌筋膜網路不平衡地發展，而生活中許多動作都是不同肌肉動作的集合、協同，有正在收縮的肌肉筋膜，也有正在延展的肌肉筋膜，若長期僅用器材鍛鍊單一肌肉，會讓肌肉筋膜發展不平衡，反而失去活動時效率，即使看起來結實，卻不一定能更健康，運動、活動的表現也不會更好。

訓練肌筋膜

當我們想練出運動力，並減少身體的痠痛不適，必須要把肌肉與筋膜一起組成的「肌筋膜」聯合網考慮進來。肌肉訓練時，我們會利用「阻力」讓肌肉收縮、縮短，促使肌肉為了適應阻力而增大，以增加肌肉的肌肉質量與力氣，讓線條更明顯。而除了訓練肌肉，我們也需要做筋膜訓練，一些讓筋膜延展的動作，能有助於刺激筋膜內的纖維母細胞製作出新的膠原蛋白，幫助筋膜變得更能承受延展的動作，因此延展筋膜的訓練可以讓肌筋膜網路變得更強壯，支撐性與活動性更好，更能抵抗受傷。我們就來看看幾個要讓肌筋膜健康時該注意的事情。

◆ 避免脫水

想要有健康的肌筋膜網路，請記得喝足量的水分。對於著重肌肉線條的訓練者來說，常常會想要靠著減少水分攝取，讓自己脫水，來達到讓肌肉線條更明顯的目的。然而，當身體脫水、筋膜乾巴巴時，支撐性與活動性都會受限，肌筋膜網路更容易受傷。

◆ 注意姿勢

長期的姿勢不良對肌筋膜很傷，假使坐的時候不坐好，歪歪斜斜的，某一側的肌筋膜就會被迫縮短、扭轉，肌筋膜便的很緊繃，血液循環很差，容易發炎、拉傷，因此平時無論是站著、坐著，都要選擇正確的姿勢。站好、坐好不會累，其實反而是讓身體最輕鬆最不受傷的。

◆筋膜放鬆

過去我們介紹過用滾筒放鬆筋膜，利用滾筒時，會為結締組織與肌肉帶來壓力，這些不同層次的壓力，改變了筋膜裡面的液體分布，增進淋巴與代謝物質的交換。靠著這些穩定、緩慢的壓力，能減少筋膜變得僵硬。



◆筋膜伸展與肌肉離心收縮訓練

我們曾經介紹過頸部、背部、髖部、膝蓋、與腿部的各種伸展方式，透過全身的伸展動作，筋膜會更有彈性。除了單獨做伸展動作之外，我們也可以在肌力訓練的同時，多加強「離心收縮訓練」。什麼是離心收縮呢？舉例來說，你手拿著啞鈴朝向自己方向，肌肉用力大於你拿的重量，二頭肌「收縮且縮短」，是「向心收縮」。要回復到原始動作時，重量大於肌肉用力，二頭肌「持續用力但肌肉伸長」，就屬於「離心收縮」。



常常我們在做肌力訓練時，會過度著重「向心收縮」，想著：「我要舉起啞鈴！」一但舉起了，就趕緊快快放下。不過，要練好肌筋膜，做好「離心收縮」很重要，因為這時是能同時強化肌肉力量又伸展肌肉的時機！因此，當你做肌力訓練時，一定要要求自己，要慢慢地做離心收縮，例如舉起啞鈴，然後緩緩地做出放下啞鈴的動作，感受肌肉持續用力並延長、伸展著肌筋膜。許多瑜珈與皮拉提斯的動作設計就會依據離心收縮的概念，因此搭配著訓練瑜珈和皮拉提斯也是鍛鍊肌筋膜的好方式。

筋膜的英文是Fascia，而代表獨裁政體的「法西斯主義」其英文為Fascism，都是從拉丁文的Fascis這個字延伸而來，所以過去大家真的只把筋膜當成一個很限制性，很拘束的包覆體啊。然而，透過最新的研究，我們開始了解到筋膜其實很不簡單，想要強化運動能力、減少痠痛，都需要與筋膜好好相處，關於活絡肌筋膜的方式與各種可能性，我們會持續介紹，希望大家都能練出健康活力並擊退痠痛。

本文經授權轉載自照護線上 不只練肌肉，還要動筋膜（懶人包）

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