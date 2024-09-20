自由開講》誰能懂？ 國手終身的痛！

◎謝欣洲

日前台灣羽球一哥周天成征戰奧運後，沒有休息就再戰日本公開賽，因使用呼吸阻力訓練器熱身咳出血痰，經過精密檢查，確認左邊肺泡與周圍軟組織受損。

日前台灣羽球一哥周天成熱身咳出血痰，經過精密檢查，確認左邊肺泡與周圍軟組織受損。（資料照）

周天成能以34歲之齡仍在競技體育界發光發亮的毅力堅持，著實令世人讚嘆欽佩 ！

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如何減輕「機械性疼痛」 對國手的影響?

然而我們要同理的是該怎麼避免受傷後遺症？ 該怎麼妥善處理傷疤？ 好讓長年為我們群體榮譽鍛鍊爭戰的國家英雄們能減輕「機械性疼痛」對其終身生活品質的困擾影響。

凡是組織受傷發炎，穩定後必形成「疤痕組織」，這時只要有外力扯它、拉它、壓它時身體就會痛，但是一旦放開不扯、不拉、不壓時就不會痛，這種「痛」就是當組織中的「機械性感覺接受器」被刺激時必會產生的「機械性疼痛」。

預防甚於治療 但受傷就是受傷了

惟受傷就是受傷了，雖然傷後的組織纖維能自癒復健恢復，但是傷後的結構排列與傷前就是大大不同， 因此舊傷真是會「引痛」一輩子的！

針對「機械性疼痛」，目前臨床治療除了西醫可提供高單位維他命C 、中醫處方活血化瘀用藥、 最能有效改善組織品質降低疼痛程度的是「精準力學療法」 （包含物理治療師常用的撥筋與搓膜）、 運動防護的貼紮輔助，保健手法看似容易DIY，但是關鍵功力仍在於專業是否熟稔解剖生理與掌握治療參數的經驗值， 以免適得其反，甚至加重傷勢、擴大災情！

眾人皆知預防甚於治療，其落實的作法就是:最好不要受傷！避免曝露於受傷的風險。以羽球為例，要訓練好選手能夠抑制「撲救贏球」的反射性本能，別讓膝關節受傷，尤其是周遭軟組織是經不起撲挫傷外力衝擊的。

除了傷勢疼痛干擾，將來還可能會影響了關節的本體感覺，動作功能失去精準（如同前輪定位失準的超級跑車） 使得國手表現不如預期， 甚至提前退休， 一輩子承受不同於急流勇退般的無奈遺憾， 這是非常可惜的！

做正確有效治療 減少後遺症 延長運動生命

於此呼籲，期盼國家運動健將們都能避免執行任何可能受傷的戰術演練或競賽操練。若不幸意外傷情發生，要在適當的時間點，做正確有效的治療，並在合理的時間內耐心等候組織細胞修護穩定，再力學復健治療恢復正常功能，同時降低、甚至消除疼痛感覺， 減少後遺症的干擾，可以繼續笑傲賽場，國人同歡！

（作者為治療師、中華民國脊椎矯正學會榮譽理事長）

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