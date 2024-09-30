話說李筱峰》受人尊敬的陳定南

◎李筱峰

「如果討人喜歡和受人尊敬不能兩全，我寧願受人尊敬」 –陳定南



陳定南名言「如果討人喜歡和受人尊敬不能兩全，我寧願受人尊敬」陳定南 （取自貼文）。

奉獻台灣民主運動，為官清廉、耿介勤政的政治家陳定南，也是9月29日的壽星。他於1943年出生於宜蘭三星鄉大洲村的農家。

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小學不喜歡上學的陳定南，考試卻考第一名。母親在河邊與洗衣婦們暢談兒子考第一名的事。然而陳定南10歲那年，母親病逝了！

失去母親的陳定南，小學仍以「縣長獎」畢業。然後，一路順遂，相繼就讀宜蘭中學初中、高中部，及國立台灣大學法律系。

服役時，陳定南曾在軍法部門服務，因目睹國民黨統治下的種種弊端，不擬進法界，退伍之後轉入商業發展。從商達14年，其間曾在企業任職，後自營貿易公司。

1979年底台灣爆發美麗島事件，隔年228發生林義雄家宅滅門命案，陳定南思想大受衝擊，開始投身政治界。

1981年成立蘭陽法律服務中心。當年，年僅38歲的陳定南代表「黨外」陣營參選宜蘭縣縣長。以約8000票的優勢擊敗中國國民黨的候選人，成為宜蘭縣40餘年首位非國民黨籍的縣長。

1985年，陳定南連任宜蘭縣縣長，獲得14萬餘選票，是對手國民黨的候選人的兩倍多。

宜蘭縣長任內，他其全力改造公務員體系；推動「環保大憲章」；設立漁民海難救助基金；廢止電影院在影片放映前，播放國歌（國民黨黨歌）的慣例，撤除於公共場合的懸掛蔣介石遺像；並舉辦二二八事件的追悼紀念活動；撤銷各部門的人二室，並銷毀安全資料；以及全力整治冬山河並在其左岸建設冬山河親水公園；設立宜蘭運動公園、羅東運動公園…。

陳定南大公無私，不講情面，贏得「陳青天」美譽。他的好友林光義回憶說：「凡做過陳定南部屬或與他共事過的人，幾乎沒有不曾領教過他對品質近乎不近人情的苛求，但有能力和肯用心的人，事後都會感到受益良多而感激他和尊敬他。」

1989年，陳定南當選立法委員；1992年以無黨籍身份高票連任立委。

1993年，陳定南加入民主進步黨（成立於1986年），並且於1994年代表民進黨參選台灣省長，打出「四百年來第一戰，欲將台灣變青天」的競選標語。但最後敗給國民黨提名的宋楚瑜。

1998年，陳定南於宜蘭縣選區再度連任立法委員。

2000年後政黨輪替，民進黨陳水扁當選總統，陳定南入閣出任法務部長。致力於打擊賄選與黑金，贏得「Mr. Clean」的雅稱。

2005年陳定南辭去法務部長，回鍋競逐宜蘭縣長，但是卻意外落選！

選舉失利後不久，陳定南被發現已罹患肺腺癌第三期。2006年11月5日病逝台大醫院，享年63歲。遺言：最遲3天內火葬，不設靈堂，不舉行公祭，除慰問卡外，花籃奠儀一概不收。

總結陳定南的思想與風格，好友林光義這樣回憶：「一個人的行事風格與他所讀書有密切關聯，陳定南就讀宜蘭高中時代的國文老師杜顯揚為他紮下了深厚的中文根底。他曾推崇杜老師爲萬世師表，但他對中國歷代以來誅殺異己、枉顧人權的政治文化非常厭惡；他特別嚮往歐美民主先進國家的人道主思想，他親自收錄了美國獨立宣言、金恩博士演講詞與美國總統就職演說等數十篇裝訂成冊，並逐篇背誦或譯成中文。」

#燦爛的星辰

9月29日 #壽星之二

（作者為國立台北教育大學名譽教授）

本文經授權轉載自李筱峰臉書

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