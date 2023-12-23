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自由廣場》﹙李筱峰專欄﹚民主國家未有之現象在台灣

2023/12/23 05:30

一九四九年底中國國民黨政府敗逃來台，台海雙邊即分道揚鑣，至今已七十餘年。兩蔣威權統治結束後，台灣逐步民主化，舉世肯定。今天我們有民選的總統與國會，有自己的貨幣，有自主的海關，獨立的民主國家條件皆完全具備，美國智庫Cato研究所與加拿大Fraser研究所，日前聯手發布二○二三年「人類自由指數」（Human Freedom Index），台灣排名全球第十二名，居亞洲之冠（中國則排在第一四九名）。台灣被世界（除了中國與台灣的藍營之外）視為民主自由國家，毫無疑義。

然而我們這個獨立自主的民主國家，卻有著一般民主國家沒有的怪現象，例如：

總統候選人竟然以反對台獨為政見，侯友宜在電視辯論時竟要求賴清德放棄台灣獨立，荒唐至極！全世界有哪一個民主國家反對自己國家獨立的？而且還是總統候選人！此曲只應台灣有，全球哪得幾回聞？

所有正常民主國家的生活價值雖然多元，但在國家認同上，則是一致的。唯有台灣，綠營政黨認同台灣，藍營政黨認同中國。怪不得在國際警告中國不該介入台灣選舉時，國台辦發言人朱鳳蓮索性公開宣稱「台灣選舉純屬中國內部事務，不容任何外部勢力干涉」。中華人民共和國本身沒有投票選舉，而台灣的選舉，竟然變成中華人民共和國的「內部事務」！ 侯友宜、趙少康們不僅不以為忤，反而與他們同聲唱和「九二共識」、「一個中國」、「反對台獨」，口徑完全一致，完全配合中國的「內部事務」。可悲的是，這樣配合敵國統戰台灣的候選人，竟還有三成多的民眾在支持！

全世界沒有一個獨立自主的國家的人民像台灣這樣，過著台獨的生活反台獨！我忽然想起胡適的一句話–「一個民主自由的國家，不是一群奴才建立得起來的。」

台灣有許多人為了眼前小利而讓渡自由權利。所以台灣又出現以下一般民主國家少有的現象：過去不管候選人如何涉嫌貪污，被起訴，被判刑，藍民照樣投票支持。先生貪污入獄，太太代打、妹妹代打，也照樣當選。像用五十四個銀行帳戶貪污遭起訴的林姿妙、爽用公款壓榨助理貪污被起訴的高虹安，都能當選；獨霸雲林政壇數載的張榮味貪污入獄，妹妹張麗善繼續當選縣長；花蓮王傅崑萁因股票案判刑入獄，妻子照樣當選縣長；用西瓜刀割人肚破腸流的黑道鍾某，民眾照樣選他當縣長；地方議會中，黑道角頭充斥，全靠選票所賜。這在一般正常民主國家都屬罕見。

為何黑金可以繼續獲得支持？兩個因素，一是賄選，一是媒體洗腦。台灣是目前所有民主國家當中唯一可以買票奏效的國家。

至於媒體洗腦，更是天天唱片跳針，同樣政治句型、假訊息，反覆出現，民眾自然產生巴夫洛夫式的古典制約反應。現在這個黑金勢力正發誓要「掃除黑金」，正喊著要「下架貪腐的民進黨」，藍媒全力配合，反覆宣傳（宣傳口號，不是宣傳證據），民眾便信以為真。

更可悲的是，台灣的媒體，不論報社或電視台，多得是藍媒、統媒，甚至稱之為「紅媒」也不為過。他們多的是站在外敵的立場，這是正常民主國家不可能出現的現象。美國會出現「大不列顛時報」、「英國郵報」嗎？台灣卻有許多「中」字號的報紙與電視台，擔任中國統戰台灣的代言人。

台灣人，你要繼續走自由之路，還是要走向「到奴役之路」？

（作者為台北教育大學名譽教授）

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