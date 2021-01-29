自由開講》「陳青天」看潘懷宗、賴素如

蕭嘉弘

屏東縣議員陸月嬌因浮報出國考察費用，被判決二年徒刑，緩刑四年，褫奪公權兩年，辛苦得來的議員職務遭解除，先前還有鬧得沸沸揚揚、「史上最大的立委行賄案」—牽扯多位現任立委的Sogo行賄案，藍營賴素如前市議員上個月底因收賄一百萬才入監服刑，現在又爆發了北市現任議員潘懷宗用人頭詐領三百萬的助理費案，時間長達十二年，潘身價上億，還政媒兩棲，不知滿足珍惜，慘遭網友洗版。政壇從綠藍黃白到蛋黃，無一倖免，通通把持不住，賠上辛苦建立的政治生命和名聲，一言以蔽之，為貪小利，付出慘痛代價。

現任新黨議員潘懷宗（左）及藍營前台北市議員賴素如（右）。（資料照）

資本主義的民主國家，複雜的政商關係，淪為不法勾結網絡，舉世皆然，台灣對此的刑罰並不算輕，這當然也要歸功於辛苦第一線的司法檢調人員，對高官權貴一視同仁的偵辦，打擊違反清廉和民眾託付的重大不法，但以身試法、短視近利的政壇人物眾，從地方對中央層級，對這些被「以金錢豢養的家臣」，令社會有抓不勝抓之慨。

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想起有「陳青天」稱號的前法務部長陳定南，當過宜蘭縣長和立法委員，政壇經歷豐富完整，一生廉潔自持，令人懷念！他在經商十四年後從政，清楚知道政壇和商場的區別：站出來是為了服務眾人之事，不是為了錢！表示就算不再賺錢，日子還可以過，清苦一點，才全力從政，基於親身經歷和觀察直指，有時開銷太大，「現在外在誘惑太多」。

「陳青天」的忠言，暮鼓晨鐘，簡單明瞭，卻引我們深思，民代人際圈廣，誘惑多，因為貪且自我膨脹、氣焰囂張，後來身敗名裂，身陷囹圄的例子，不勝枚舉。

台灣漸邁入成熟的公民社會，已能吸引更多青年才俊的有志之士投身政治，但要賺錢就不要來從政；「陳青天」典型在夙昔，值得我們懷念，效法和推廣，積極改掉過去「黨國時代」畸形至今，政治圈「不乾淨」的歪風和形象。

（語文工作者）

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