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自由開講》還有臉提陳定南？柯文哲更像大軍閥！

2023/12/17 13:20

◎陳啟濃

柯文哲崇拜的偶像是毛澤東，組黨名稱叫民眾黨，肯定認為自己是蔣渭水的化身，最近他又認為自己很像蔣經國，也曾說他自己是「陳定南進化版」。總之他認為他像的都是時代的名人，這些名人的風格理想又都互相矛盾違背。

以柯文哲的自戀傾向，倒覺得他像民國初年的大軍閥，權力在握就作威作福，人生沒有什麼堅持，做事原則一變再變。明明是自我中心，卻把自己說的充滿價值理想，凡事錯不在己都在別人。

以柯文哲的自戀傾向，倒覺得他像民國初年的大軍閥，權力在握就作威作福，人生沒有什麼堅持，做事原則一變再變。（資料照）

他自詡為蔣渭水的化身，卻沒有蔣渭水犧牲奉獻的精神，更沒有蔣渭水的勇氣與堅持。而他把毛澤東當作崇拜對象，有毛澤東的狂妄自大，卻沒有毛澤東的霹靂手段。至少毛澤東一路走來始終如一，就是把權力當作人生的遊戲，視人命如草芥，完全沒有人性。而柯文哲始終擺出「死道友不死貧道」的作風，還蠻像毛澤東的自私自利。

他更大言不慚說自己像蔣經國，其實蔣經國那幾套他都沒有學到。他沒有學到蔣經國的親民，無法融入群眾，是因為他自命不凡，造成和民眾的隔閡。他更沒有學到蔣經國的帶人帶心，從擔任台北市市長，創立民眾黨以來，身邊不知道有多少重要幹部，因不滿他的行事風格離他而去。

讓台灣人最不堪的是柯文哲還自以為他是陳定南的接班人，這不僅對陳定南的家人是嚴重的傷害，更是羞辱台灣人的眼光。陳定南的人生理想在於澄清吏治，提升政府為民服務的品質。一生清白，從不結黨營私。這跟柯文哲的一旦掌握權力就大肆囂張的習性，面對黨員弊案，只會撇清縱容。說他是「陳定南的接班人」，還真是反映出他的高度自戀。

說來說去以上幾個人他其實都完全不像，稱他柯P算是尊重他。如果他不想當自己，那還是稱他「柯大帥」，至少還能割據一方，名留青史。

（政治評論員）

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