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自由開講》柯文哲的「黑金」培養皿？愧對蔣渭水精神！

2023/09/12 15:00

◎鄒明諺

近期民眾黨各地方黨部陸續被揭發幹部疑似染黑，先是雲林黨部執行長曾涉嫌強盜、暴力討債，再者台北黨部松山區主任因涉嫌違造文書、妨害投票罪，遭到判刑並褫奪公權，而同為台北黨部的中山區主任則為洪門聖文山會成員，與竹聯幫及統促黨關係緊密。

無獨有偶民眾黨雲林縣議員陳乙辰曾犯下恐嚇罪、花蓮縣議員傅國淵則有傷害前科、嘉義台灣選哲之友會總會長王冠鈞涉妨礙自由罪前科，此外先前民眾黨台南黨部主委則出席「李全教之友會理監事授證大會」，呼籲選民支持因賄選而遭判刑的李全教。民眾黨種種染黑染紅事件層出不窮。

柯文哲為競選總統，他的民眾黨囊括一切能囊括之人物，吞下一切送上前來的菜色，也不管食物新鮮或腐敗，一切先吃了再說，這或許對民眾黨增胖有立即效果，但對台灣政治的未來性卻是傷害，他賦予黑金人士政治權力，而政治權力會影響社會。

現在柯文哲（中）及民眾黨用人原則是如此，若柯當上總統，難道不會繼續用黑金人士來治國？（資料照）

至今有多少黑金政治人物魚肉鄉民，社會各地無不希望除之而後快，但柯文哲及他的民眾黨卻為一己之私甘願成為黑金培養皿。

部分人士卻將柯文哲行為解釋為必要之惡，認為是超越藍綠前的陣痛期，但若真如此，柯文哲是放棄了用人的道德標準，他和他的民眾黨可以為了獲得權力收編各種黑金背景人物，他也能為了維持權力而分配職位給黑金人士。

現在柯文哲及民眾黨用人原則是如此，若柯當上總統，難道不會繼續用黑金人士來治國？

時代力量台中黨部副執行長

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