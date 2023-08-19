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自由開講》比黑心手搖店還不如的「柯式」綠電

2023/08/19 14:28

江昱欣

有天，客人走進手搖店，問飲料有幾CC，老闆先是霸氣回答「2000cc」，比隔壁「姓蔡」或「姓侯」那幾家賣的「1000cc」還多！當客人開心點單結帳，隨後一旁打工仔才小聲補充「老闆剛剛說的是杯子的大小，不是飲料的量⋯⋯」

就在國民黨總統參選人侯友宜公布能源政策的同一天，本月9日，民眾黨主席、總統參選人柯文哲不讓他人專美於前，透過發言人拋出「再生能源」40%，但路徑為何則不明朗，被質疑「政策包牌」，事後柯指罵民進黨「不要把他們做不到的事情，就說別人也做不到」，並稱「先設定目標，然後努力去達成」，和2014年初次參選台北市長回應環團訴求「再生能源發電量年增一成」時，所言「雖不敢保證能達成，但會朝這個目標努力邁進」的把戲如出一徹，稱不上承諾，只是一種話術，卻被眾柯粉奉為圭臬，但「眾」粉還不及吹捧，該黨副秘書長許甫便在某個不起眼的直播節目裡「留言改口」，大家這才恍然大悟，那40%原來是「裝置容量」。

柯文哲透過發言人拋出「再生能源」40%，但路徑為何則不明朗，被質疑「政策包牌」。（本報資料照）

就像開頭那手搖店的老闆與打工仔，似乎認為標榜飲料「2000cc」，就能扳倒隔壁「一杯只有1000cc」的競爭對手。事實上，以綠電平均發電量在裝置容量的4至5成來看，所謂綠能40%的裝置容量，發電量頂多只能和蔡英文政府原有目標，或現在侯友宜所提出的目標追平，甚至可能更低，套回方才的比喻，宣稱更大杯的飲料，裝得還可能比隔壁少。

而以目前國內在討論能源配比時，普遍都是以「發電量」作為比較基準，是故拋出比各方高出許多的「綠能40%」數字，當然博得眾人眼球，但不知是後來發現話說太滿、做不到，還是有意為之的偷換概念，幕僚替柯把這數字補上一句「裝置容量」，意義相差甚遠，卻仍能近乎詭辯地一搭一唱，臉不紅氣不喘。

柯陣營邏輯和臉皮超乎想像，可見一斑，連「手搖店」都不敢做這種會引來消費糾紛的失實宣傳，他們這批有意入主總統府的人卻做了，其所推銷的，還是關乎台灣產業未來能否順遂面對國際碳關稅考驗的綠能，而不是一杯飲料；開間店做生意都不能兒戲了，更何況是治理國家？

（政治工作者）

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