自由開講》綠電已成藍營「政經雙棲提款機」？

江昱欣

國民黨總統參選人侯友宜在9日「忽然擁核」，為求藍營基本盤回流，不惜一反過去在新北市「歲月靜好」的立場，盼長期作為「政治提款機」的能源、空污議題，再度「有求必應」，然而擁核人士黃士修可沒忘記2021年「四大公投」侯作壁上觀的老帳，高聲嗆侯「照稿宣讀」、「總統選假的」，而從最新民調看來也事與願違，侯一路從三咖督的「老三」淪為四咖督的「四叔」，總結這番處境，可說是催不出民意支持，「擁核」意見領袖不領情、不背書，還令社運團體「炸鍋」、民進黨「撿到槍猛攻」等「四輸」，也勢必會讓選區內涵蓋核二、核四所在地，在議員任內也關心核二除役問題的國民黨立委參選人廖先翔尷尬不已，和前些時日藍營猛攻「前瞻」預算獨厚高雄，讓藍營高雄選將個個裡外不是人之情形，如出一轍。

或許是要替自己與廖先翔脫困，又或許「擁核」只是下波政治攻防的前奏？侯營重啟「綠能你不能」老招，迅速將目標對準廖的對手、現任選區綠委賴品妤，翻出其父即前立委賴勁麟擔任「雲豹能源-創（6869）」董事的綠能背景，不但質疑賴的反核立場是「父親節禮物」，只為替爸爸的生意護航，更嗆賴父旗下公司「有沒有承攬政府標案？」並宣稱已掌握相關資料。

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侯友宜在9日「忽然擁核」，不惜一反過去在新北市「歲月靜好」的立場，盼長期作為「政治提款機」的能源、空污議題，再度「有求必應」。（本報資料照）

一心只求「綠能 ＝民進黨＝貪污」公式能對選情見效的侯營，恐怕也忘記許多藍營「自己人」在綠能產業也是活躍萬分，最近被揭露者，如曾任侯市府副秘書長，和國民黨要角朱立倫、蔣萬安乃至於和侯友宜自己，皆過從甚密的前媒體人林芥佑，日前已到知名風電外商公司擔任要職，而現任國民黨中常委陳宗興，也與其胞弟共同經營海事工程龍頭「宏華營造」，並成立多家風電子公司承包多項風場工程；至於馬政府時期要員身影，也穿梭在綠電產業裡，如前陸委會主委夏立言出任被視為離岸風電國產化指標、首家離岸電纜廠出資者「華新麗華（1605）」獨董，台電前董座黃重球出任光電及電源供應器大廠「康舒（6282）」獨董，中油前董座林聖忠還兼任國內兩大風電產業鏈廠商「上緯（3708）」、「世紀鋼（9958）」獨董「坐領雙薪」，個個都遊走在「旋轉門條款」的邊緣。

最令人啼笑皆非者，就是陪同侯友宜召開能源政策記者會，如侍在側的侯營國政顧問團召集人杜紫軍，嘴裡挺核能、批綠能，卻一邊出任「世紀鋼」顧問，以及鴻海創辦人郭台銘胞弟郭台強領導之正崴集團子公司「森崴能源（6806）」董事，該公司於2020年曾拿下台電二期離岸風電統包工程標案，總金額高達628.88億元，也有報導指出，杜在同年12月擔任董事後，森崴更一舉拿下台南七股太陽光電發電系統統包工程，並順利申請登錄興櫃，隔年就順利上市，從毫無離岸工程經驗的輸配電工程廠商搖身一變，成為台灣最大的離岸風電大型工程統包（EPC）業者。

如今杜紫軍自己談完能源政策後，同陣營發言人緊接拿賴勁麟之所營事業說三道四，與其說是政治操作，還更像是借刀殺人「順便重擊同業」的手段，即便該陣營所批判賴擔任董事的「雲豹能源」，今年三月才剛上「創新板」，和坐擁「郭姓」龐大金主加上杜所帶來「產官學界綿密人際網絡」的森崴，簡直是地與天之差別。

如果賴品妤需要在「反核前」揭露自己與其父親產業之關聯，進而須自證問政過程從未涉入利益衝突，更不是其父親的「門神」等，那麽指證歷歷的國民黨諸公，有在同一套標準上做到毫無瑕疵嗎？別說跨足能源事業的藍營人士低調莫名，光在侯陣營便出了林芥佑、杜紫軍兩位綠電「從業人員」，前者還被披露曾有人目擊現身在「侯友宜部分教育、媒體與能源的私人行程」，他們可有做到利益迴避，還是吃相遠比其所怒批的「賴家人」或「新潮流」還難看？大家自有公評。

如果藍營在指控別人之前，能先說清楚「自己人」在這些利益關係中所扮演的角色，並發誓在此之中「絕無特權關說」，公信力自能大幅提升，但也將同時證明綠營執政下的能源政策「只有是非、沒有顏色」，反之，國民黨人士捕風捉影的指控，若僅是想打擊政治敵人兼痛宰商場對手「一魚兩吃」，把綠電議題當成獲取自身政治與經濟利益的「雙棲提款機」，罔顧這波近乎當年「宇昌案烏龍爆料」的污名攻勢，將嚴重影響我國能源政策與產業環境，那就是台灣能源發展史上，最最惡質的千古罪人。

（政治工作者）

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