自由廣場》柯文哲與「拿刀叉吃人肉」

◎ 張怡穎

柯文哲過去曾猛批財團，甚用「刀叉吃人肉」來形容對社會的剝削。然而，柯過去對財團的批評與現狀對照，出現難以調和的矛盾。似已偏離柯當初對抗財團、維護市民利益的政治承諾。

京華城與北士科案尤其引人注目。兩案不僅涉及巨額經濟利益，更觸動敏感的政治神經。京華城原為購物中心，後因不振計劃改建為商辦大樓。過程中，容積率調整成為焦點。原在郝市府時期設定為三九二％，後經監察院糾正與內政部陳情，北市府在二○一八年首次將容積率調高至五六○％，到二○二二年更激增至八四○％。表面上看似正常的行政程序，背後卻隱藏著利益交換的嫌疑，尤其是在柯市府任內容積率的顯著增加，在外界看來，無疑是對財團的巨大利益讓步。

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北士科地上權招標案的程序更被指出不透明與不公平。原本預計由元大人壽作為潛在投資人，但元大人壽隨後指出未與柯市府就北士科案接觸，實際上的商談對象是內湖數位中心。此外，位於T16區塊的土地由仁寶集團及康舒公司以三階段開標方式取得，而相鄰的T17、T18區塊卻突改價格決標，而不需先繳交投資計畫書，最終由新光人壽得標。這種招標方式改變引發了公平性的質疑。

北檢接獲告發後正式分案偵辦，案由是貪污治罪條例，柯文哲則列被告。透過法律程序查明真相，對維護法治是必要的。這一系列的爭議，足讓我們對於柯文哲昔日標榜的決策透明度，與正直性提出嚴肅質疑。柯及其黨內人士則回應「該查就查」，試圖展現出政治透明與責任感；但也不斷要求公正調查，不應有政治操作的嫌疑。

表面看似單純的商業或政策調整，實則牽扯深遠，觸及政治與商業利益的微妙關係。柯的政治行為，從一個反財團、主張政治清新的形象，到現在與財團的深度勾結，這中間的轉變，正是柯文哲政治生涯的一大諷刺。我們可以看見，在政治與經濟利益交織的台灣社會中，真正堅持原則與實踐公正的挑戰。柯可能需要回答的不僅是「人肉好不好吃」？更重要的是如何在權力誘惑下，保持其自許的政治清廉？

（作者為自營商）

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