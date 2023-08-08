自由開講》政治菁英的墮落

◎李文忠／前立法委員

最近朝野為了「前瞻預算」、「特別預算」攻防激烈，不可開交。

先是柯P批評政府將「獨步全球」的特別預算舉債規避債務上限作假帳，這是何等嚴厲的指控！事實是：依「公共債務法」及「財政紀律法」規定，特別預算與總預算一樣，其舉債全數納計長期債務，受立法院及審計部監督。任何用功或有經驗的議員、立委都知道，當了8年市長的柯P竟然不知道？不知道可以這樣胡說嗎？

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依「公共債務法」及「財政紀律法」規定，特別預算與總預算一樣，其舉債全數納計長期債務，受立法院及審計部監督。當了8年市長的柯文哲（中）竟然不知道？（資料照）

更可怕地是，馬英九辦公室也跳出來參一腳，馬辦說：「由於特別預算舉債不列入總預算中，因此許多債務事實上是被蔡政府『藏』了起來」，當了8年的總統竟然不知道依「公共債務法」第五條的債務控管包括總預算、特別預算？真的這麼扯？

其實在野黨要批評地是財政紀律，但這方面蔡政府卓有成績，任內舉債4千餘億元，歷任最低，從接任時的33%下降到2023年7月的27.2%。故瑞士洛桑管理學院「2023年世界競爭力年報」中，台灣在64個受評比經濟體中躍升為第6名，「財政情勢」也進步到第6名。國際三大國家信評機構也調升台灣信評，其中2023年標準普爾在短期信評及長期信評均為極高信用品質；2022年惠譽也是AA極高信用品質；2022年穆迪仍然是Aa3極高信用品質。

最令人駭異地是，馬政府8年任內舉債1兆7千餘億元，史上最高。常理來說，談到「財政紀律」、「舉債」的議題，馬辦一定是儘量把自己的頭、手、足藏起來，深怕被談及、波及。想不到卻跟進開砲、蹭聲量，這個世道怎麼變成如此瘋狂、不堪？

最令人駭異地是，馬政府8年任內舉債1兆7千餘億元，史上最高。圖為前總統馬英九。（資料照）

說起來這種瘋狂也不太稀奇了，現在有縣市長評比一直最後一名的不也跳出來選總統了（柯），目前還贏縣市長評比第一名的（侯），你（妳）說瘋狂不瘋狂？

藍綠白惡鬥，政黨及候選人沒有為爭取中間選民而趨中，台灣在選舉中更趨兩極、破碎，識者莫不引以為憂。推究其原因，不外乎：（一）權力因素：政黨競逐政權，候選人爭取勝選，（二）國族認同因素：在相互及北京操弄下，本為命運共同體的同胞宛如敵人，（三）分眾及網路因素：一來各自沈浸於同溫層，二來只求快、短、淺、薄，（四）最重要地是政黨、政治人物及社會菁英的責任；下焉者不肯下功夫做調查、研究，只求蹭聲量、上媒體，下下焉者不惜造假、抹黑、製造仇恨、撕裂社會。

我擔心的是，這樣繼續下去台灣的民主可能面臨倒退的危機（這正是北京所期待的）。看一看我們最重要的盟邦美國：川普敗選時竟然宣稱民主黨大規模作票，你（妳）能相信嗎？川粉因此襲擊國會造成4死140餘人受傷的悲劇，你（妳）能相信嗎？目前川普在共和黨黨內競爭中遙遙領先，你（妳）能相信嗎？民粹當道、民主內戰，正是西方民主國家潛藏漸露的危機，我們能不警惕並思考如何面對嗎？

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