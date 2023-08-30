自由開講》 郭台銘恐成2024總統大選第一位退選之人？

◎張天泰

鴻海集團創辦人郭台銘日前正式宣布啟動連署，並正式投入2024年總統選戰，更豪言要整合藍、白兩黨，然而，藍營地方派系全數撤退，不出席台灣阿銘的參選記者會，張麗善早開出第一槍，怒轟郭台銘沒有誠信，是在野黨團結破口；緊接著彰化縣長王惠美也表態，現在下架民進黨是大家的共識，希望不要親痛仇快，違反一般民眾的共識；同時被視為挺郭大將的屏東縣議長周典論也強調不會協助連署。國民黨地方派系傾刻之間都背離了郭台銘，一瞬間，之前和台灣阿銘互動熱絡的藍營地方派系，都成了最熟悉的陌生人。

台灣阿銘在總統大選不可能個人單打獨鬥，且郭除了千億金錢，也沒有自己的政治人才兵馬，目前也拿不出籌碼跟國民黨叫陣，和交換政治利益，再加上郭台銘說其信奉關公，關公是講信義、誠信的，但此次總統大選郭無誠信、無原則盡現，郭持續破壞遊戲規則，表現在政治上更是淋漓盡致，郭不只對國民黨，從郭與民眾黨主席柯文哲前一天還說「山盟海誓」，第二天就能忘光光，甚至到後來還批柯文哲，就可以看出郭無原則、也無中心思想的真實面。

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從郭台銘（右下）與民眾黨主席柯文哲（後中）前一天還說「山盟海誓」，第二天就能忘光光，甚至到後來還批柯文哲，就可以看出郭無原則、也無中心思想的真實面。（資料照）

最後，筆者認為郭台銘連署沒有破百萬民意，縱然有千億資產也無用，因世界上比郭有錢的企業富人很多，但台灣總統需要有政治專業能力的人，郭真的要從基層做起，政策基本工作做好，重新經營起來，而不是臨時抱佛腳式空降！一直採取假選台灣總統，實和國民黨交換政治利益的行動策略，台灣人民不是白癡早已看穿，郭無誠信、無原則，為利益變換面孔，是否下一秒會為了交換政治利益，而合理化賣台，這是台灣選民投不下去的關鍵原因！

（政治工作者、教育博士）

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