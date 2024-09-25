吳音寧土地情》你知道謝聰敏嗎？

謝聰敏，彰化縣二林人，1964年和他的老師彭明敏、同學魏廷朝三人起草《台灣人民自救運動宣言》入獄；1971年又被羅織罪名逮捕，遭嚴重刑求，流亡到美國，成為無法返回台灣的「海外黑名單」之一。

◎吳音寧

謝聰敏，彰化縣二林人，1964年和他的老師彭明敏、同學魏廷朝三人起草《台灣人民自救運動宣言》入獄；1971年又被羅織罪名逮捕，遭嚴重刑求，流亡到美國，成為無法返回台灣的「海外黑名單」之一。

照片是1991年謝聰敏擔任「反暴力、反賄選遊行」運動總指揮，國史館提供。（取自貼文）

參與起草《台灣人民自救運動宣言》入獄 流亡美國

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直到1988年，五十四歲的謝聰敏才終於闖關回台。隨後，在1991年宣布參選國大代表。同年，他在二林街上舉辦「反暴力、反賄選遊行」，沒想到一輛車駛向遊行隊伍，從車上跳下一群人持棍棒圍毆他。

他被打到送醫，打人的人竟然還囂張的包圍醫院，試圖闖入醫院，繼續打。

《黑道治天下》謝聰敏 描述彰化選舉暴力頻傳

根據謝聰敏所撰寫，《黑道治天下》這本書裡所描述，當時不止二林，彰化縣選舉暴力事件頻傳。

但也因此，不少農民挺身而出。譬如，據我所知，溪州鄉農民謝寶元與謝明水等人，當時都主動站出來，前往二林「顧著」謝聰敏。

這段歷史並不遙遠！猶記得謝聰敏參選立委時，我曾去助選。印象中，謝聰敏總是咧嘴呵呵笑著（有人說，那是他遭遇嚴重刑求後留下的後遺症）。

家族派系不只存在書中 仍持續控制地方

當時年少的我沒料到有一天，自己竟然也會出來選立委。而謝聰敏在《黑道治天下》中提到的家族派系，至今仍持續控制地方。

不過，只要我們沒有忘記，前輩們對抗強權，無所畏懼的精神，我相信我們可以改變！不再是黑道──而是人民治天下。

（作者為作家）



本文經授權轉載自吳音寧臉書你知道謝聰敏嗎？

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