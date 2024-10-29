即食歷史》古羅馬萬神殿前的古埃及尖塔－馬庫提奧方尖碑

西元前一世紀，羅馬人征服埃及，馬庫提奧方尖碑便被運回羅馬。至於羅馬人是如何把如此巨大和沉重的方尖碑從埃及渡海運回羅馬則是未解之謎。

◎即食歷史

位於義大利首都羅馬的萬神殿（Pantheon），是當地非常著名的古羅馬建築，也是現存古羅馬時期保留至今唯一完整的建築物。在萬神殿座落的羅通達廣場（Piazza della Rotonda）前，有一座與萬神殿風格截然不同的尖塔，稱為「馬庫提奧方尖碑」（Obelisco Macuteo）。

位於義大利首都羅馬的萬神殿（Pantheon），是當地非常著名的古羅馬建築，也是現存古羅馬時期保留至今唯一完整的建築物。（維基共享）

雖然馬庫提奧方尖碑亦稱為「萬神殿方尖碑」（Pantheon Obelisk），但它的由來卻與萬神殿、甚至跟羅馬帝國沒有直接關係。方尖碑原是北非或西亞文明的文化產物，在古埃及尤其普遍，一般碑上刻有法老功績，或對埃及眾神的讚美，陽光照射時出現的影子可以指明時間。

請繼續往下閱讀...

馬庫提奧方尖碑原是古埃及新王國時期（New Kingdom）法老拉美西斯二世（Ramses II）下令建造，是一對方尖碑之一，原是佇立在赫利奧波利斯（Heliopolis）用以供奉古埃及太陽神拉（Ra）的神廟兩側，距今已三千多年。另一座「馬提方尖碑」（Mattei Obelisk）則現存放在羅馬競技場（Colosseum）南方的伽利蒙塔納別墅（Villa Celimontana）。

方尖碑上的古埃及象形文字描述法老與神的關係，並強調其建造是為了榮耀諸神。西元前一世紀，羅馬人征服埃及，馬庫提奧方尖碑便被運回羅馬。至於羅馬人是如何把如此巨大和沉重的方尖碑從埃及渡海運回羅馬則是未解之謎。

馬庫提奧方尖碑原是古埃及新王國時期（New Kingdom）法老拉美西斯二世（Ramses II）下令建造，是一對方尖碑之一，原是佇立在赫利奧波利斯（Heliopolis）用以供奉古埃及太陽神拉（Ra）的神廟兩側，距今已三千多年。（維基共享）

馬庫提奧方尖碑被羅馬人移送放置在伊西絲－塞拉比斯神廟（Temple of Isis and Serapis）。這座神廟是用以供奉埃及神明伊西絲（Isis）和塞拉比斯（Serapis），貫徹了羅馬人吸納被征服者文化和信仰的傳統。這種傳統得以讓居住在帝國下不同文化和信仰的人都能融和共存，這也是為什麼羅馬人建造了「萬神殿」，以供奉著許多來自不同信仰的神明。

隨著歲月流逝，十五世紀時伊西絲－塞拉比斯神廟早已變成廢墟，馬庫提奧方尖碑則算是完好無缺。這座方尖碑後來被移送里到羅馬一座名為聖馬庫托（San Macuto）的小型教堂前，其現今頂上的十字架相信就在這個時候加上。一七一一年，教皇克雷芒十一世（Pope Clement XI）認為這座方尖碑應佇立在與它意義相呼應的地方，最終決定把它移到萬神殿前，安置在一個充滿巴洛克風格（Baroque）的噴泉基座上，並在噴泉刻著克雷芒十一世的移送記錄，就是我們今天看到的模樣。

本文經授權轉載自即食歷史 古羅馬萬神殿前的古埃及尖塔－馬庫提奧方尖碑

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法