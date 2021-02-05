即食歷史》歐洲也有金字塔－羅馬的塞斯提烏斯金字塔

西元前30年，羅馬征服埃及。對於羅馬人來說，埃及文明跟羅馬文明的建築風格和傳統完全迥異，因此很多羅馬人都被埃及文化所吸引。

歐洲也有金字塔－羅馬的塞斯提烏斯金字塔。（維基共享）

即食歷史

可能你有聽過埃及金字塔、馬雅金字塔、古實金字塔等等的三角錐體古代遺跡。但你有想過，原來在義大利羅馬，都有金字塔存在嗎？

西元前30年，羅馬征服埃及。對於羅馬人來說，埃及文明跟羅馬文明的建築風格和傳統完全迥異，因此很多羅馬人都被埃及文化所吸引。圖中白色金字塔便是由羅馬人模仿埃及人修建的金字塔，名為塞斯提烏斯金字塔（Pyramid of Cestius）。據考古發現，這是一位富有的羅馬人在西元前18年至前12年這段期間為自己興建的陵墓。

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塞斯提烏斯金字塔。

由於這座金字塔在很久以前已被盜墓者洗劫一空，加上金字塔四周的面貌隨著時間流逝早已面目全非，因此我們對這名羅馬人的事蹟了解很少。唯一知道的是，在金字塔面向東南的一邊刻著這些字句：「蓋烏斯．塞斯提烏斯．埃普努，盧修斯之子，來自博比里利安區，人民的民選官、護民官，公宴主責官員。」

唯一知道的是，在金字塔面向東南的一邊刻著這些字句：「蓋烏斯．塞斯提烏斯．埃普努，盧修斯之子，來自博比里利安區，人民的民選官、護民官，公宴主責官員。」（維基共享）

然而，如果把這座金字塔與埃及金字塔比較的話，似乎有很多不同之處。塞斯提烏斯金字塔使用石磚、水泥和大理石作為建築材料，而非像埃及金字塔般使用石灰岩或花崗岩。而且，其斜度比埃及金字塔更陡峭，塞斯提烏斯金字塔可能誤用了古實金字塔（位於今蘇丹）的造型資料作為藍本。

塞斯提烏斯金字塔可能誤用了古實金字塔（位於今蘇丹）的造型資料作為藍本。圖為古實金字塔。（照片來源：網路）

根據古時一些旅人所表示，金字塔內本來有著色彩豐富的壁畫，但現在大部份已經褪色消失。而在西元271年至275年，因為這座金字塔堅固無比，它作為了奧勒良城牆（Aurelian Wall）的一部份，用作軍事防禦。

中世紀時，這座金字塔被誤傳為羅馬的傳說建城者羅穆路斯（Romulus）與雷穆斯（Remus）的陵墓。直至1600年，塞斯提烏斯金字塔的刻字和其真正主人才重新被發現。

如今，塞斯提烏斯金字塔是歐洲唯一還存在的金字塔，委實跟歐洲建築文化很格格不入。

本文經授權轉載自即食歷史 歐洲也有金字塔－羅馬的塞斯提烏斯金字塔

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