即食歷史》在「真理之口」面前，你敢說謊嗎？

「真理之口」現存放在義大利羅馬的希臘聖母堂門外，每年吸引不少遊客慕名前來欣賞。

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「真理之口」（Bocca della Verità）是塊十分有名的圓碟狀大理石雕，重一千三百公斤，成物於一世紀，距今已有近二千年歷史。石雕正中是個張開嘴巴的人臉雕刻，一般相信是古希臘泰坦神祇（Titans）之一、掌管海洋的奧卡諾斯（Oceanus）之臉（註）。傳說石雕具有識破謊言的能力，當被測試者把手放進石雕嘴巴後，說謊的話嘴巴便會自動合上咬斷其手。

真理之口。（維基共享）

然而，至今考古學家仍未能完全了解「真理之口」源於哪裡，以及是誰和為何製造出來。有說它其實來自勝利者海克力斯神廟（Temple of Herculus Victor），原是排水蓋，張開的嘴巴用來收集雨水，或是聖水井井蓋或噴泉裝飾，甚至是古人祭拜海克力斯（Herculus）時用來把牛隻放血的工具。總之，它可能只是帶點藝術色彩的裝飾或工具。

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不過話雖如此，神秘的「真理之口」始終極富神話色彩，因此近代不少電影和電玩遊戲都會加入「真理之口」作為素材。例如，一九五三年上映的愛情電影《羅馬假期》（Roman Holiday）和電玩遊戲《盜墓者羅拉》（Tomb Raider）等等，都曾出現過「真理之口」，並作為識破謊言的神器。

電影《羅馬假期》（Roman Holiday）。（維基共享）

「真理之口」現存放在義大利羅馬（Rome, Italy）的希臘聖母堂（Santa Maria in Cosmedin）門外，每年吸引不少遊客慕名前來欣賞。

註：在希臘神話中，泰坦諸神後來被奧林匹克諸神取代，而奧卡諾斯的地位也讓給了波塞頓（Poseidon）。

本文經授權轉載自即食歷史 在「真理之口」面前，你敢說謊嗎？

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