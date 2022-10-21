即食歷史》曾是世上最熱鬧繁華之地 ─ 古羅馬廣場

在古羅馬時代，古羅馬廣場是羅馬標誌性地標。當時羅馬人喜歡在廣場進行不同類型的活動，例如在這裡進行公共選舉、公眾演講、罪行審判甚至是角鬥士比試。

古羅馬廣場。（維基共享）



即食歷史

古羅馬廣場（The Roman Forum）位於義大利首都羅馬（Rome, Italy），是古代羅馬帝國（Roman Empire）重要遺跡之一。廣場四周充滿著古羅馬時代的建築物殘骸，雖然現在已是一片頹垣敗瓦，但它曾經是世上最熱鬧、最繁盛的地方。

在古羅馬時代，古羅馬廣場是羅馬標誌性地標。當時羅馬人喜歡在廣場進行不同類型的活動，例如在這裡進行公共選舉、公眾演講、罪行審判甚至是角鬥士比試。就是因為廣場對羅馬人來說具有極重要意義，當時不少被公認為偉大人物的雕像和紀念碑也會在這裡豎立起來。

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例如，當羅馬軍隊打勝仗後，會在這裡進行凱旋儀式。三世紀初，羅馬帝國皇帝塞提米烏斯．塞維魯（Septimius Severus）為了慶祝戰勝宿敵安息帝國（Parthian Empire），在這裡舉行了凱旋式，還修建了塞維魯凱旋門（Arch of Septimius Severus）－現今僅存三座古羅馬凱旋門之一。

塞維魯凱旋門（Arch of Septimius Severus）。（維基共享）

最初古羅馬廣場所在只是一片沼澤，是古代伊特拉斯坎人（Etruscans）埋葬先人的地點。後來，伊特拉斯坎人被羅馬人完全同化。前七世紀，羅馬人利用先進的下水道系統抽乾沼澤的水，並開始著手在抽乾了的土地上興建這座宏偉廣場。

對羅馬有極重要影響力的獨裁官尤利烏斯．凱撒（Julius Caesar）的葬禮也是在古羅馬廣場進行。他不僅對整個羅馬以至後來歐洲文明發展有著重大影響，他自己名字亦成為了後來羅馬帝國皇帝（Roman Emperor）及中世紀歐洲各皇帝的代名詞，例如俄羅斯帝國的「沙皇」（Tsar）、德意志帝國和奧地利帝國的「凱撒」（Kaiser），其語源都是來自凱撒。相傳凱撒死後的骨灰是埋在古羅馬廣場附近的凱撒神廟（Temple of Caesar），但他真正的陵墓確實所在地點至今仍是一個謎。然而，今天還有不少人專誠來到廣場，向這位偉大歷史人物獻上鮮花。

雖然今天古羅馬廣場已經風光不再，失去了有昔日功能和繁華，但其熱鬧景況卻以另一種形式維持下去，繼續展現了眾人對它的愛戴－每年有超過四百多萬遊客來到這裡參觀。

古羅馬廣場地圖。（維基共享）

本文經授權轉載自即食歷史 曾是世上最熱鬧繁華之地 ─ 古羅馬廣場

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