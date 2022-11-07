即食歷史》擁有羅馬現存最古老及仍在使用的巨門－萬神殿

萬神殿是古羅馬時代唯一遺留下來的完整建築物，其圓拱設計更啟發了後代不少建築師，直至近代，仍然有不少仿效萬神殿圓拱設計的建築物。

即食歷史

一世紀羅馬帝國（Roman Empire）建立後，首任皇帝奧古斯都（Augustus）的得力助手阿格里帕（Marcus Agrippa）決定在首都羅馬興建一座神殿。這座神殿並非一般神殿，它被用作「供奉羅馬人的所有神祇」，因此稱為「萬神殿」（The Pantheon）。當時羅馬人信奉多神宗教，而且還會在自己的信仰中加入被征服民族所信奉的神祇，一些對羅馬有貢獻的官員死後也會被神格化，所以羅馬人傳統多神信仰有成千上萬的神祇。因此，萬神殿是羅馬傳統信仰的經典代表建築。

這座神殿並非一般神殿，它被用作「供奉羅馬人的所有神祇」，因此稱為「萬神殿」（The Pantheon）。（維基共享）

最初的萬神殿，阿格里帕不只使用石材作為建築材料，當中還使用了大量木材。很不幸地，有著大量木材構造的萬神殿在數十年後便受難大火而嚴重損毀。到了西元二世紀哈德良皇帝（Hadrian）時期，萬神殿已破損到必須重建，並且完全只用石料。今天我們看到的萬神殿，正是哈德良時期重建而成的。而這次萬神殿的建築師，便是古羅馬著名設計師大馬士革的阿波羅多洛斯（Apollodorus of Damascus）。

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最初的萬神殿，阿格里帕不只使用石材作為建築材料，當中還使用了大量木材。很不幸地，有著大量木材構造的萬神殿在數十年後便受難大火而嚴重損毀。（維基共享）

萬神殿擁有濃厚的古希臘建築風格，殿前門口是古希臘典型的神廟山型屋頂，並由多條科林斯柱式（Corinthian Order）支撐，上面刻著一串以拉丁語寫成的文字：「M·AGRIPPA·L·F·COS·TERTIVM·FECIT」，意思即為「瑪庫斯．阿格里帕，盧修斯之子，三屆執政官修建（此建築）。」當時哈德良並沒有刻上自己名字，而是刻上初建者阿格里帕以示尊重。

殿前門口是古希臘典型的神廟山型屋頂，並由多條科林斯柱式（Corinthian Order）支撐，上面刻著一串以拉丁語寫成的文字：「M·AGRIPPA·L·F·COS·TERTIVM·FECIT」，意思即為「瑪庫斯．阿格里帕，盧修斯之子，三屆執政官修建（此建築）。」（維基共享）

門口正中間是高七米多、寬四米多的銅製巨門，是羅馬現存最古老仍在使用的門，已有一千九百年歷史。萬神殿正殿是個正圓建築，為哈德良時期產物。屋頂是以水泥建成的圓拱，往高處厚度愈薄和輕，這種構造十分堅固，無須額外支柱支撐屋頂，充分展現了羅馬帝國黃金時代的建築工藝。圓拱中間是個透光的圓形天窗，用以採集陽光為殿內照明。

門口正中間是高七米多、寬四米多的銅製巨門，是羅馬現存最古老仍在使用的門，已有一千九百年歷史。（維基共享）

基督教興起並成為羅馬帝國國教後，甚至羅馬帝國滅亡後基督教主導的中世紀，作為異教信仰的代表建築萬神殿又為什麼能夠存活至今呢？原因有二，一是萬神殿構造十分堅固，在中世紀難以破壞，二是因為它極其堅固，長年被當作教堂之用，以供奉「聖瑪麗與她的烈士」（St. Mary and the Martyrs）。殿內本來有許多尊異教神像，變成教堂後這些神像全被移走，換成基督教和聖人雕像。時至今天，萬神殿依然是個教堂，但殿內已沒有任何雕像，也只會在星期天舉行彌撒或各種天主教相關的儀式。

圓拱中間是個透光的圓形天窗，用以採集陽光為殿內照明。（維基共享）

萬神殿是古羅馬時代唯一遺留下來的完整建築物，其圓拱設計更啟發了後代不少建築師，直至近代，仍然有不少仿效萬神殿圓拱設計的建築物。甚至是現代舉行棒球、足球比賽等等的競技運動場，其屋頂也與萬神殿有異曲同工之妙。

本文經授權轉載自即食歷史 擁有羅馬現存最古老及仍在使用的巨門－萬神殿

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