自由開講》洗腦教育：中共如何利用仇恨維穩？

◎張翔翔

9月18日是九一八事變93周年紀念日，卻在中國廣東省深圳市發生震驚國際社會的慘劇。當日上午，一名10歲的日本男童在前往深圳日僑學校的途中遭44歲中國籍男子持刀襲擊，最終在19日凌晨因傷勢過重不治身亡。此事件引發外界對中國仇日情緒蔓延的高度關注。

9月18日，一名10歲的日童在前往深圳日僑學校的途中遭中國籍男子持刀砍死。圖為深圳日僑學校加強保全。（路透）

事件背景：仇日情緒的操弄

隨著中國民族主義情緒不斷升溫，仇日情緒也隨之加劇。中國政府長期以來透過教育、媒體和宣傳強調日本在歷史上的侵略行為，操弄此類情緒以鞏固中共政權，然而，過度操弄的結果，顯現於數十年後的當下—中國人民對日本的仇恨逐漸變得過於極端，最終釀成悲劇。

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根據目擊者的描述，中國人民以慘無人道的方式砍殺「日本」男童，導致男童腹部及雙腿出現大面積的刀傷，場面相當血腥，令人不寒而慄。針對無辜男童都可下重手，顯見中國人民對日本的仇視心理，已達到臨界值、無法控制自身行為。

中國政府推諉與敷衍

針對日本男童遇害事件，中國外交部發言人林劍在9月19日的記者會上回應稱，中國對此事件深表「遺憾和難過」，並稱此事件是「個案」，強調類似事件在任何國家都可能發生，試圖將責任淡化為「單一個人行為」，與政府無關，反映出中共當局，試圖迴避內部民族主義情緒失控的事實。

再度重演的仇日攻擊

6月24日在江蘇省蘇州市的日本人學校，學校校車抵達車站後，一名中國籍男子突然上前砍人，一對日本母子被砍傷，案發後日本人圈子人心惶惶。與此次深圳事件相同，蘇州的襲擊也被中國官方歸為「獨立事件」，並未將其與中國境內日益嚴重的仇日情進行連結 ，這樣的處理方式顯示出中國政府對國內民粹主義情緒的縱容及忽視，此舉不但無法解決問題，反而助長仇外情緒滋長。

中共當局的洗腦政策：仇日情緒的根源

中國當局長期對民眾進行過度的民族主義教育，特別是在歷史問題上，刻意強化日本的侵略形象，對日本進行片面化、仇恨化的宣傳，使部分中國民眾對日本及日本國民充滿敵意。

洗腦式的宣傳，加上官方的歷史紀念活動，如九一八事變、南京大屠殺紀念日等，強化中國民眾對日本的仇視心理，當情緒未能得到有效的疏導和控制，最終將釀成悲劇。

中共當局為鞏固政權，慣於轉移焦點、操控民族主義情緒，卻無視於過度操弄造成的嚴重後果，顯見其僅為自身利益著想，無視他人死活的卑劣本質。

如何避免悲劇重演？

筆者認為，日本男童在深圳遇害的事件，起因於中共當局長期操弄民族主義情緒，若中國政府不正視根本原因，繼續以「自欺欺人」的說法，欺騙中國人及國際社會，未來類似的仇日襲擊必定再度發生。中國也應反思其宣傳政策，避免將民粹情緒作為轉移內部矛盾的工具，並積極改善與鄰國的關係，從根本杜絕此類問題，避免悲劇重演。



（作者為學生）

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