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自由開講》從「想妍妍」到「告妍妍」！談小平兄的政治人生困境和解法

2024/09/18 10:02

◎張天泰

國民黨議員鍾小平近期頻繁砲轟柯文哲，想不到被同黨議員詹江村爆料，是因為追求民眾黨的「美女博士」曾姸潔未果，還秀出鍾小平曾傳訊息「想姸姸」，對此鍾小平來到台北地檢署，按鈴提告兩人妨害名譽。

鍾為自己騷擾曾姸潔辯護：「妳這麼討厭我，妳還跟我說要調回台北，傳照片給我，妳討厭一個人會傳照片給人家嗎，這是政治操作，後面這個她收回，後面我會請檢察官還原，這個（內容）就是說 『你繼續攻擊阿北，我就要攻擊你了。』」

但後續又陸續爆出消息，已可以當阿公的62歲鍾小平，似乎就專挑身邊女議員表達好感，像是2015年被爆料在節目錄影現場，兩度傳紙條給民進黨高嘉瑜要電話。過去也曾公開他的美女議員排行榜，上榜的許淑華說這是鍾小平的風格，如今出問題要自己負責。

今天此案已進入司法程序，但鍾也必須想一下曾姸潔博士的許多回應，包含2018年姸姸已和小平兄說只要蔣萬安！以及鍾是否有假吃飯真選妃之實？

國民黨桃園市議員詹江村踢爆，稱鍾小平（左）與柯文哲鬧翻，疑似是因為追求曾代表民眾黨參選桃園市議員的曾姸潔（右）未果。鍾小平對此駁斥，不過曾姸潔也控訴，鍾小平傳訊給她「想姸姸」、「喜歡妳」，讓她很不舒服。（報社合成／資料照、圖片擷自臉書）國民黨桃園市議員詹江村踢爆，稱鍾小平（左）與柯文哲鬧翻，疑似是因為追求曾代表民眾黨參選桃園市議員的曾姸潔（右）未果。鍾小平對此駁斥，不過曾姸潔也控訴，鍾小平傳訊給她「想姸姸」、「喜歡妳」，讓她很不舒服。（報社合成／資料照、圖片擷自臉書）

看著單親媽曾姸潔博士，氣炸地回應鍾「對於我而言，你就是一個公然說謊，想要霸凌一個平民老百姓的衣冠禽獸！」的畫面，心中不忍。

在這裡要持平而論，鍾小平控告單親媽曾姸潔可能官司打不贏，如追不到就告死被追求者，必輸了接續的台北市議員選舉和失去人民信任感。

建議小平兄，好好把民意代表認真做好，把精力用對地方，為弱勢人民爭取權益，貢獻台灣社會，能自律能自我控制，不再任意到處留情，停止看到漂亮女性就想勾搭的惡習，會比現在貪色誤事的你好很多！

倒是國民黨籍台北市長蔣萬安應選單親媽曾姸潔，擔任台北市防治性騷擾性平代言人，並親手送其簽名照一張！彌補因國民黨在民代教育上訓練不周，導致這位無辜單親媽媽的多年受害。

（作者為教育博士、政治工作者）

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