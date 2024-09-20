一個律師的筆記本》還要繼續說是偶發事件嗎？

不過，這次的事情是： 對於日本學校在學兒童的襲擊。 對於日本學校在學兒童的致命襲擊。 在九一八當天，進行對於日本學校在學兒童的致命襲擊。

◎陳怡凱



今天，9月18日在深圳遇襲的日本學校兒童，宣告不治，年僅十歲。

9月18日在深圳遇襲的日本學校兒童，宣告不治，年僅十歲。圖為日媒報導。（取自貼文）

過往以來，紅朝針對這種事情的一貫應對方式，就是極力淡化事件的仇恨犯罪性質，用「偶發事件」來加以包裝。像是今年六月蘇州日本學校校車遇襲事件之後，中國外交部就丟下一句：「類似這樣的偶發事件，在世界上任何國家都有可能發生」。

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不過，這次的事情是：

對於日本學校在學兒童的襲擊。

對於日本學校在學兒童的致命襲擊。

在九一八當天，進行對於日本學校在學兒童的致命襲擊。

像這樣的事情，倘若還要說是偶發的一般刑事案件，大概連中國外交部發言人自己都不會相信。

當然，我完全不懷疑他們有能力講自己不相信的話，他們大概還是會繼續用類似的話術粉飾太平，例如近日發生日本遊客在圓明園被騷擾的事件之後，中國外交部發言人就臉不紅、氣不喘地出來說：

「中國是一個開放、包容的國家。」

長期用扭曲的國恥史觀來餵養仇恨 各種暴行爆發

那個國家長期用扭曲的國恥史觀來餵養仇恨，這個能量遲早會以各種暴行的形式爆發出來；或者說，「已經」爆發出來了。今年六月，吉林美國教師遇襲；同月；蘇州日本校車遇襲；再加上這一次深圳兒童遇害的事件，烽火顯然已經點燃，現在只是開始。

再強調一次：臺灣人如果想要安全，就務必要遠離那個國家。如果連這個基本事實都無法認清，我們將無以自保。

（話說，在圓明園騷擾日本遊客，這件事可謂莫名其妙至極。圓明園被燒到底關日本人什麼事？）



本文經授權轉載自一個律師的筆記本臉書：還要繼續說是偶發事件嗎？

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