自由開講》中非合作疑雲：一帶一路投資造成的債務壓力

◎三毛

中非合作論壇近期發布的《關於共築新時代全天候中非命運共同體的北京宣言》再次凸顯中國在非洲的戰略佈局，涵蓋政治、經濟、能源等多領域合作，然隨著中國不斷擴大對非洲的投資和影響力，非洲各國也面臨中國在全球經濟和政治體系中的深層次主導作用；值得注意的是，中國與許多發展中國家，特別是在「一帶一路」框架下的合作，曾導致這些國家陷入嚴重的債務困境，這些慘痛經驗對於非洲國家的未來合作具借鑒意義；本文將通過分析此次宣言及其涵蓋的經濟發展議題，探討中國背後的真正動機，並思考這種擴展對臺灣國際空間的影響。

中非合作論壇近期發布的《關於共築新時代全天候中非命運共同體的北京宣言》再次凸顯中國在非洲的戰略佈局。（法新社）

中國推動非洲經濟發展背後的戰略考量

中國推動非洲經濟發展的背後，並不僅僅是基於表面的互惠互利，中國在「一帶一路」框架下所推動的基礎設施項目，實際上多次造成一些合作國家深陷債務困境；例如，斯里蘭卡由於無法償還中國貸款，最終將其戰略性港口移交給中國，成為全球關注的負面案例，類似的情況在非洲多國也有發生，如吉布提、肯尼亞和贊比亞等國均面臨沉重的債務壓力；因此，中國在非洲的經濟合作可能更多是出於加強對非洲國家的經濟控制，以確保其戰略資源與地緣政治利益，而非純粹基於援助與發展。

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能源與技術轉移的潛在風險

北京宣言中提到中國將支持非洲國家利用可再生能源，並擴大對非洲的節能技術、高新技術產業的投資，然這種技術轉移是否會像宣言中描述的那樣帶來可持續發展，還需審慎觀察；過去中國在非洲推動的部分基礎設施項目因技術標準不高或環保問題而飽受詬病，一些非洲國家對中國投資的依賴也引發了技術外包、環境污染和產業空心化的風險；此外，非洲國家可能面臨中國主導的技術標準，這在長遠上可能限制非洲的自主發展，甚至使這些國家在全球技術領域內更依賴中國。

中國擴展影響力對臺灣的挑戰

中國在非洲擴展其影響力對臺灣的國際地位帶來巨大挑戰，隨著中國和53個非洲國家建立或提升戰略夥伴關係，這些國家在國際場合上多數站在中國一方，進一步壓縮臺灣的國際空間；例如，在聯合國等國際組織的相關投票中，許多非洲國家通常支持中國的立場，反對臺灣的加入或參與，此現象顯示中國通過經濟援助與政治壓力，不僅在非洲推動其全球野心，也藉此孤立臺灣，對臺灣的國際生存空間構成了實質威脅。

地緣政治與「不干涉內政」的雙重標準

中國一貫強調其在非洲的合作不涉及「干涉內政」，並聲稱不進行地緣政治博弈，然中國支持一些非洲國家反對西方制裁的立場，實際上是通過支持這些國家政權的經濟與政治穩定，間接插手內政；對於臺灣，中國的態度顯得格外鮮明，不僅在國際上孤立臺灣，還積極阻撓臺灣與其他國家建立正式外交關係；因此，中國在非洲所展現出的「不干涉」言論更像是一種策略性操作，掩蓋其對非洲國家實施政治和經濟控制的實際意圖。

未來展望：非洲能否突破中國的掌控？

隨著中國加強與非洲的經濟合作，非洲國家未來如何平衡與中國的關係，將成為全球關注的焦點，若非洲國家過度依賴中國的經濟援助與技術支持，可能會失去自主發展的能力，甚至面臨被中國長期控制的風險；另一方面，非洲國家也可藉此機會，通過多元化的國際合作來減少對中國的依賴，特別是在技術和貿易領域尋求與其他國家或區域的合作；對於臺灣而言，中非合作的深化恐將進一步加劇國際孤立，因此臺灣需要加強與其他發展中國家的外交接觸，拓展國際支持。



（作者為研究生）

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