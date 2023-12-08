自由廣場》義大利斷開一帶一路的考量

◎ 張孟仁

在義大利前總理和五星運動的主導下於二○一九年三月成為G7首個加入「一帶一路」的國家，然而總理梅洛尼早已在選前即高呼不續簽「一帶一路」，也為了向美國表達堅定回歸西方，不時呼籲支持台灣並與我們時任的駐羅馬代表合照。梅氏己身強烈的大西洋主義立場，且深知續簽協議與中國貿易徒然增加赤字，不利於義大利。除了經貿無果不續簽之外，外交盤算才是梅洛尼的考量。

義大利是七國集團（G7）在二○一九年唯一加入「一帶一路」的國家，中右派政府不續簽協議的立場極為明顯，特別是總理梅洛尼的義大利兄弟黨。其黨員歐洲議會議員菲丹扎在四月告訴EURACTIV：我們的基礎設施和戰略產品絕不能落入外國人手中，更不能落入中國人手中。義大利兄弟黨創始人之一，國防部長克羅塞託更將加入「一帶一路」的決定定義為「即興而殘暴」，敦促義大利政府能夠在不損害與北京關係的情況下「回頭」。總理梅洛尼的不續簽立場也顯示在九月多舉行的二十國集團峰會結束時曾提過義大利高層已被「邀請」參加「一帶一路」高峰會，最後卻未派義大利高層出席；讓副總理兼外交部長至北京疏通；梅洛尼同時在20國峰會期間知會中國總理李強，義大利會軟性退出協議。

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事實上，梅洛尼的「遠中」是瞄準了其非洲戰略—馬泰依計畫（義大利能源集團ENI創始人名字）。九月梅洛尼在G20與印度領導人舉行了雙邊會晤，時值中印邊境糾紛。她讚許印度峰會成功，同印度推動非盟加入G20，將印度視為全球南方集團的理想領導者，共同推動許多國家參與義大利的馬泰依計畫（支持非洲以義大利解決能源、移民的問題）。換言之，將北京視為在非洲的競爭者，屬意跟印度一起合作。斷開「一帶一路」能跟西方和印度表達義大利的立場，力求把歐美印拉進梅洛尼的非洲戰略，共同經營非洲，一來，義大利可以回歸成為地中海守護者，二來成為非洲能源入歐盟的要站，並緩解移民問題。

義大利之後的外交路徑將依循歐盟原則，將中國定義為「系統性競爭對手」，但在全球競爭中保持非敵對關係，將根據這兩種需求做出選擇。此外，梅洛尼的大西洋主義將更加發酵。台灣應嚐試在義大利轉向之際，繼米蘭成功設處後，再次尋找突破點。

（作者是輔大義語系副教授兼系主任、外交暨國際事務學程召集人）

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