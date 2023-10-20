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自由廣場》一帶一路是春藥或毒藥？

2023/10/20 05:30

◎ 儀安

自二○一三年中國提倡一帶一路，二○一五成立推進「一帶一路」建設工作領導小組以來，中國跨國經濟投資近七十個國家和國際組織，而在備受西方國家的質疑中，迎來第三屆「一帶一路」國際合作高峰論壇。中國國家主席習近平致詞時說，一帶一路合作將從「大寫意」進入「工筆畫」階段，明顯可推斷出中國將統籌推進一大批標誌性項目和「小而美」民生項目，更預告一帶一路發展方向將發生轉變。

雖然中國將一帶一路包裝的精美，但不少開發中國家甚至已開發國家，都因受中國蒙蔽而引發各項外債危機。中國友邦巴基斯坦近日雙邊開啟中巴經濟走廊後，巴國前總理伊姆蘭汗提出中巴經濟走廊存在貪汙、腐敗等問題，導致一些項目進展受阻，更引發外債危機。巴國如今欲轉向西方國家靠攏，甚至試圖和美國建立比中國更緊密的關係，分析為巴國恐藉美國作為償還外債之媒介，以便脫離中國的掌控，將國家經濟拉向正軌；至於與中國合作的斯里蘭卡，已因而落得國家破產的下場，迄今無法完全脫離外債壓力。

一帶一路發展至今，中共仍舊不斷向外提倡其所能帶來的美好，但現存能相信中國的僅剩開發中國家與正在跟中國合作的國家。以第三者角度來觀看一帶一路，此舉不僅能夠加速中國經濟躍升，更能拓展中國外交視野，且相當成功，但在國際觀來說中國成為拖垮世界經濟的一大黑手，甚至讓眾多小國因欠債受中共所掌控而永無翻生之日。

（作者是淡江大學戰略事務研究所助理）

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