自由開講》中國在菲律賓「地方包圍中央」攻勢受挫

◎ 陳永昌

親中色彩濃厚菲律賓東北部卡加延省省長曼巴違反選舉法被拔官，再加上總統小馬可仕解職杜特蒂地盤達沃市卅五名高階警官，被解讀成馬尼拉當局整肅清洗親中勢力。一箭雙鵰打擊政治敵對陣營又減滅北京當局氣焰，小馬可仕是最大贏家。

菲律賓總統小馬可仕（左前一）近日透過警政人事命令，開革數十名出自前總統杜特蒂（右前一）大本營達沃市的警官。（法新社檔案照）

菲律賓政治長期以來被豪強菁英家族壟斷，選舉政治成為特定少數人操控的權貴遊戲，世襲家族牢牢掌握地方政治暨經濟命脈。

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現任總統小馬可仕家族根據地在菲國呂宋島北部北伊羅科斯省，父親老馬可仕獨裁統治菲國超過廿年，過去卅年他與母親伊美黛以及姐姐艾美馬可仕輪流擔任當地省長、眾議員與參議員三大要職，家族勢力根深蒂固。前總統杜特蒂家族長期把持南部民答那峨島，三度擔任達沃市市長共廿二年，再加上長女莎拉杜特蒂繼承衣缽，她當選本屆副總統後，再換成弟弟塞巴斯汀杜特蒂上位，菲國第三大城達沃市淪為杜特蒂家族獨佔的禁臠。

菲律賓「強地方，弱中央」政治結構下，中國長期積極拉攏地方山頭勢力。二○○七年四月，中國在馬可仕家族地盤北伊羅科斯省首府佬沃市開設新領事館，該市人口區區只有十萬多人，顯然是刻意討好小馬可仕，這筆長線投資最後看來落空了。

任內五度訪問中國的杜特蒂，更是北京當局長期交好重點對象。民答那峨環島鐵路與達沃-薩馬爾島跨海大橋，雙雙列入一帶一路重點項目，都是杜特蒂借助中國資金照顧自己地盤的例證。興建進度嚴重落後再加上費用貸款不斷膨脹，隨著菲中兩國南海主權爭議升級，小馬可仕政府順勢喊卡叫停，讓杜特蒂家族很不高興。

小馬可仕政府轉向美國後，中國加緊深耕地方勢力。距離台灣僅四百公里的卡加延省聖安娜海軍基地，是小馬可仕批准美軍使用新據點，也是剛剛結束美菲肩並肩軍事演習場地之一。該省被北京當局鎖定，先是大手筆慷慨援建灌溉工程，省長曼巴過去一年兩度訪問中國，中國駐菲律賓大使黃溪連則於去年十一月前往訪問，曼巴公開反對美軍進駐聖安娜完全不足為奇。菲國選委會取消他當選資格，菲國親中派折損一名大將。

正副總統小馬可仕與莎拉杜特蒂背後南北兩大政治勢力，長期處於既競爭又合作複雜關係，隨著明年期中選舉接近，角力衝突漸趨白熱化。謠傳中的政變，或者杜特蒂揚言民答那峨獨立，難脫兩大家族權力鬥爭色彩。而馬可仕與杜特蒂兩大家族撕破臉，中國與落下風後者站在同一邊，勢必受到波及。

（作者為企業專業經理人）



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