社論》台灣選舉已是中共夢魘

台灣總統及立委選舉順利結束，根據外交部統計，已有超過八十國政府、逾七百名政要申賀我國選舉結果，期盼與我國政府進一步就各層次議題持續深化交流。（資料照）

台灣總統及立委選舉順利結束，民進黨提名賴清德、蕭美琴當選正副總統。立法院總席次一一三席，總統敗選的國民黨獲五十二席成為第一大黨，總統勝選的民進黨掉至五十一席，獲得八席的民眾黨則居關鍵少數。主要朝野政黨皆各有斬獲，反映選民多元取向，這也是民主常態。選戰已落幕，各政黨亦重整腳步展開政治新局。但選前強力干預我們民主進程的中國政府，選後輸不起，面對「賴蕭配」依然得到多數民意的支持，見笑轉生氣，升高威嚇、打壓台灣，對照許多國家慶賀我們的選舉，中國的仇視回應，我們只能說，兩岸互動，還真的「不能相信習近平」。

根據外交部統計，已有超過八十國政府、逾七百名政要申賀我國選舉結果，期盼與我國政府進一步就各層次議題持續深化交流。其中，德國外交部發布聲明，讚揚台灣自由、和平的選舉展現民主價值，並盼加強對台關係。這是十二年來德國政府首次祝賀台灣選舉，外界認為凸顯政策轉變。另外，菲律賓總統小馬可仕在社群發文：「我代表菲律賓人民，祝賀賴清德當選台灣下屆總統。」並表達希望在未來幾年內密切合作，強化共同利益。菲國總統親自恭賀不僅罕見，直接使用「台灣總統」一詞，更是打臉北京在國際上宣稱的一中原則。

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此外，日本首相岸田文雄也首度針對台灣大選發表評論，強調台灣是共享基本價值、擁有緊密經濟關係與人員往來交流的極重要夥伴。美國國務卿布林肯除祝賀台灣總統當選人，也讚許台灣人民充滿活力的民主，為區域也為全世界樹立榜樣。他並重申，美國與全球各國關切台海和平穩定。美日等主要民主國家紛紛發聲表態，中國派駐這些國家的外交官，則到處滅火、回罵，重申一中。我們一場定期的民主改選，從選前就受到國際社會的重視，許多外媒都特地派人來台採訪，並以攸關民主與威權勢力消長、為全球地緣政治定下基調等論點分析。根本原因，在於中國鋪天蓋地介選，用戰爭與和平抉擇恐嚇台灣人民，不能投票給北京說不的候選人，否則就作勢要喊打喊殺。然而，台灣多數選民不為所動，依然做出堅定的選擇，這樣的結果，已使中共灰頭土臉。

我們用選票展現對民主體制的捍衛意志，也讓更多國家願意關注並支持。中國愈要打壓台灣，來自其他國家的警告也更多。影響所及，中國官方的謾罵，從台灣大選前的「獨上加獨」，到選後說「不代表主流民意」，看出修正。顯示中共在盱衡各國反應，以及度量將來與台灣打交道，必須自己先找台階下。但也因罵得不「兇」，傳出在內部引起強硬派不滿。美國之音報導，雖然中國官方連日回應台灣議題，似無法安撫更激進的民族主義者。網路還出現要求加速統一時程與武統台灣等偏激言論。另方面，中國近日利誘策動僅一萬一千多人口的南太國家諾魯與台灣斷交，台灣民眾都看得很清楚，外交挫敗只是再次證明北京的顢頇手法。而諾魯過去二十幾年，與我國斷交，然後復交，現在又斷交，國際信用已破產。北京此舉，包括最近軍事擾台頻次又增加，與其說是對未來賴清德政府施壓，恐怕更像迫於對內部強硬派交代的政治需要。

而且，諾魯位處太平洋第二島鏈，中國勢力的滲入，對美國與澳洲等印太民主國家來說，更是警訊。所以，斷交的第一時間，代表美國政府正在台灣訪問的美國在台協會主席羅森柏格即聲援台灣，並指諾魯提到的聯合國大會第二七五八號決議文，「未定位台灣、未排除與台建立邦交、未限制台灣參與國際社會」。中國的打壓，反而促使美國更清晰說明台灣的國際定位。我們的大選，若真如中國官員嘴巴裡所稱的「地區選舉」，那選前又何必大張旗鼓介入。介選不成功，現又想施壓操弄台灣政局走向。這背後也另投射出獨裁的習政權，對於台灣愈來愈深化的民主，將對其統治權力的巨大威脅性。由畏懼民主所衍生的反民主攻擊，未使我們屈服，還讓民主盟邦更挺台灣，並更強化共同抗衡全球威權勢力進逼的民主陣線，唇亡齒寒之感也促使部分國家，難得公開肯定我們的選舉，再度把台灣推向國際焦點。為了對付台灣民主選舉，反而愈打壓愈顯堅韌，這已讓中國政府陷於夢魘。

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