自由共和國》蕭新煌／選後台灣政局，有變有不變

民進黨正副總統當選人賴清德、蕭美琴接受中選會致送第16任總統、副總統當選證書。（民進黨提供）

蕭新煌／總統府資政

首先的第一個變化就是打破「八年魔咒」，讓民進黨自一九九六年總統民選以來，第一次進入第三任執政。圖為\民進黨選前造勢。（資料照）

先贏政權，再穩施政

二○二四總統立委大選結果顯示了台灣政局在今後四年有所變，也有所不變。自由民主選舉的順利完成，更對國內、國際傳遞重大而有意義的訊息。

首先的第一個變化就是打破「八年魔咒」，讓民進黨自一九九六年總統民選以來，第一次進入第三任執政。第二個變化是開創自第一次政黨輪替以來，首次有現任副總統競選成功總統大位的首例。第三個變化則是民進黨贏了執政權，卻失去國會主導優勢，變成三黨不過半的新局，它會是一時陷入亂局，卻可能為未來更長期的「制衡國會」和「協商國會」體質寫下新頁。第四個變化是台灣選民用投票權成功再次擊敗中國無所不用其極的介選手段，讓台灣國民對自己國家命運和民主前途的執著和堅忍向全世界民主陣容的國家、友邦和人民宣誓了我們的「自己總統、自己選」決心。第五個變化就是台灣民進黨的勝利，為二○二四年陸續有六十五個國家、超過四十二億公民參與投票的局勢，先為自由、民主的全球陣容注下一針強心劑和散發一個好消息。

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中國介選，徒勞無功

不變的台灣國內政局包括以下幾點：

第一、中國的無理「介選」再次證明是反效果，不管是「假新聞」、「操縱干擾社會聽聞的媒體」都無法讓「親中」的國民黨和民眾黨贏得大位。所謂「一中原則」、「九二共識」、「一國兩制香港經驗」和「一國兩制台灣方案」，看來全數都已不受台灣選民青睞，更可說是已遭唾棄。

第二、賴準總統在選前競選中宣誓「維持小英八年對外政策、格局和路線」，將會延續，那就是堅守台灣在世界的獨立自主立場，在兩岸關係上，不做麻煩製造者；讓全世界知道中國才是製造麻煩的國家。相信賴會以最大努力爭取世界上民主陣容站在台灣這一邊，支持台灣。不讓台灣變成孤立的抗中力量，而是贏得更多理念相近友好國家一齊抗中保台。

第三、南綠北藍的政治格局似乎維持不變，這種演化出來的結構不是省籍和族群傳統影響力的遺緒，更是從「地方派系主宰」的舊政治生態，轉移到「政黨競爭」新格局典範轉移，成敗快慢所產生的不同各縣市政治模式。對於已轉移成為現代政黨競爭的縣市可看出民進黨的成功；在仍然陷入地方派系主宰的縣市則仍可窺出國民黨的優勢。

第四、嚴謹的民調仍然是觀測民主選舉結果的有效社會科學工具。選前所出現由中共出資所公布的多個「假民調」當然可以嗤之以鼻，更也要在適當時機立即將它們公布，讓它們不再讓正規民調受到污名化。

第三黨的未來？

除了體認政局的變與不變外，賴準總統和他的核心交接團隊必須謙卑嚴肅掌握變與不變的優勢，將它們都轉變成未來施政的重要參政，千萬不要掉以輕心，馬虎應對。更要立即成立兩個特別任務編組，一是對台灣第三黨生存成長機會的分析。看似台灣又再一次出現培育了反藍反綠的不藍不綠政治空間，但它的支持者組成複雜，有理想派、有堵爛派、有玩世不恭派，更有看熱鬧派。民眾黨會不會繼親民黨、時代力量之後而泡沬化？「一人政黨」的現有體質可否制度化？它對未來形成對綠藍兩黨政治制衡的機會如何？將來綠白合作的可能又如何？

傾聽年輕人心聲

二是對台灣年輕人對政治的不滿、不爽和期待深入立即而深入的政治探討，並做成政策報告直接向黨主席和準總統報告，並以之做為「回應青年新政策」的依據。

廣交國際友好國家

為了廣結善緣，讓台灣成為世界的台灣，並成為全球都要保護的台灣，新準總統一定要讓下定決心增加對外國際工作的份量；這點蕭準副總統應可幫大忙。既有的全球和區域策略不可忽視，如新南向政策，都還須強化和擴大。在五二○之後，仍將它做為新政府的亮點政策，可稱之為「新南向Plus」。

選後中國已經有擾台的動作，諾魯的斷交是其前奏，但下一步會是什麼，有待嚴格觀察。有望美國高層代表團及時來台道賀，可以傳遞一個正面訊息給中南海，要它不要過分輕舉妄動。

我最後要以下幾個字奉贈賴準總統做為今後執政治國的參考：

堅持主權立場，協商治國手腕。

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