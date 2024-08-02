自由開講》解嚴37週年：回顧歷史，防止民主倒退

◎張怡穎

每年的7月15日，是台灣解嚴紀念日。今年的解嚴37週年，我們再次回顧這段歷史，不僅是為了紀念，也是為了反思。總統賴清德在這個特殊的日子，視察政治檔案開放應用情形，強調不要讓民主被用來反民主。這句話聽起來似曾相識，但卻充滿警示意義。

賴清德總統視察國家檔案局，指示各單位送來的政治檔案，不能藉故遮蔽重要資訊，當僅有公開之名卻無公開之實，便難以落實政治檔案條例的精神，要求確實執行。（行政院提供）

台灣經歷了長達38年的戒嚴時期，數萬計的台灣人遭受迫害、失去自由，甚至失去生命。賴清德感念那些為民主運動而犧牲的前輩，他們的付出讓台灣能從專制獨裁走向今天的民主。這段歷史提醒我們，民主不是自然而然存在的，而是經過無數人的奮鬥和犧牲才得來的。

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賴清德強調，檔案局應主動徵集各項檔案，除非涉及國安、法律及人權，否則應以公開為原則。這不僅是對《政治檔案條例》的遵守，更是對歷史真相的尊重。然而，我們也必須警惕，有些單位可能會藉故遮蔽重要資訊，表面上公開，實際上卻隱藏關鍵事實，這種行為無異於欺騙人民。

在賴清德的發言中，他特別提到「用民主反民主」的危險。這是一個值得深思的問題。在現今的台灣社會，有些人打著民主的旗號，卻行極權之實，試圖將國家帶回過去的黑暗時期。我們必須警惕這些行為，避免歷史重演。

根據國際透明組織的資料，台灣在2023年的全球清廉指數排名第28名，較前一年上升了兩位。這顯示台灣的民主制度在持續改進，同時也帶來了經濟的發展。根據國際貨幣基金組織（IMF）的數據，台灣的GDP在2023年達到6100億美元，較2022年增長3.2%。這些數據證明，民主不僅是政治制度的進步，也對經濟發展有著積極的影響。

在這個資訊爆炸的時代，媒體的角色顯得尤為重要。媒體應該是社會的監督者，而非造謠生事的推手。根據2023年的《報告無國界》全球新聞自由指數，台灣排名第38位，顯示出媒體在一定程度上發揮了其應有的作用。然而，媒體也需要更加自律，避免成為政治鬥爭的工具。

賴清德呼籲國人珍惜得來不易的民主，並期許檔案局能夠提供真實的歷史資料，讓大家了解台灣的歷史，凝聚國人力量，共同迎接未來的挑戰。台灣的民主之路充滿荊棘，但只要我們不忘初心，堅持正義，未來必將更加光明。

在解嚴37週年的今天，我們不僅要紀念那些為民主而犧牲的先輩，更要警惕那些試圖用民主反民主的人。歷史的教訓告訴我們，只有堅持真相，捍衛正義，才能防止民主的倒退。讓我們一起珍惜這來之不易的民主，共同守護台灣的未來。

（作者為自營商）

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