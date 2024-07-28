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自由開講》賴政府應省思美國大選所曝露的問題

2024/07/28 19:30

◎林正二

賀錦麗接替拜登跟川普角逐大位後，雙方競爭激烈，其中所曝露的經濟、社會與教育問題，值得政府深思，找出對策。

賀錦麗接替拜登跟川普角逐大位後，雙方競爭激烈 。（法新社檔案照）

這幾十年，美國受全球化經貿、區域經濟的衝擊，很多傳統製造業無法跟中國大陸、台灣等國廉價進口商品競爭而關門，許多工廠也外移，很多勞工失業，影響美國的經濟發展，尤其是五大湖附近的鐵鏽州。

全球化潮流讓美國製造業蕭條，失業工人增多，專業知能不足的人找不到工作，但有能力配合全球化的人卻越來越有錢，造成了社會階級的嚴重分化、對立。加上美國有百分之五十的人不上大學，思辯能力不足，網路社群媒體興起後，長期處於劣勢的中下階層因此找到了出氣管道，由於他們的知識基礎不足，對時局的評論往往流於謾罵煽情，形成粹主義，嚴重傷害民主政治的品質。

上述美國難解的經濟、社會與教育問題，也是台灣要面對的困境。台灣這幾十年受到全球化的衝擊，產業外移到大陸，衝擊傳統產業，勞工中年失業；近年雖然台商回流，高科技產業發達，總體GDP成長，但由於大學過多，沒有淘汰機制，年輕人專業技能不足，找不到好工作，貧富差距越來越大，世代與社會階層對立越來越嚴重。 這是為何賴總統拿不到年輕選票，在三黨角逐下，得票率只有百分之四十的結構性原因。

對此，建議如下：

賴總統能否解決影響台灣發展的結構性問題，將是台灣未來可否走出困境、永續發展的關鍵。（資料照）


1、賴政府宜調整台灣經濟發展方向與產業模式，將佔GDP百分之七十的出口，改為占百分之六十，加強內需產業的發展，如能將台灣打造為「全球休閒旅遊的世界島」，配合駐外觀光單位的增設，擴展觀光市場，將能提升內需經濟，提高年輕人就業率。

2、配合外資來台及台商返台投資，協助全台各地建立可媒合民眾尤其是年輕人，創業或工作的健全機制，以及規劃週遭生活與就業環境，俾全國新創科技園區可隨著產業發展，創造就業與創業機會。

3、獎助媒合新創產業與各大學密切合作，建構相互提供資料與人才學習之平台，提供學生研發與實務操作之機會，從事跟市場開發有關的專題研究，導引學生對市場 深入了解的實務觀念，俾學生與學校能配合策略產業發展，激發創新潛能並配合課本理論，學到最新技術與知能，而有助於未來進入該產業領域發展。

4、在全台各縣市找出富有地方特色、有潛力發展但未開發的產業，協助地方政府開發，以擴大年輕人創業與就業機會。

5、排除國人不當的阻力，以參與區域經濟，以及加強失業勞工的專業技能教育，以順利轉換職業。

其次是台灣民粹主義當道，已無理性論辯空間，政黨與社會嚴重分裂對立，影響政府決策品質，現已積重難返，無法導正偏頗煽情的媒體與理盲的社會大眾，必須寄望於下一代，從教育著手。

鑒此，建議賴政府針對台灣的少子化趨勢，透過師範院校的改革，培養有開發教學能力的師資，將傳統的單向教育方式改為全台均優小班制開放方式討論教學，從中小學開始以互動、討論方式，培養學生的獨立思考能力與民主素養，以提升下一代國人素質，能化減民粹主義，提升台灣整體競爭力。

此外，政府要仿效德國的技職與產學合一的教育方式，從國三開始分組，確定學生是否適合接受技職教育或讀大學; 在加強高技職教育的同時，要針對台灣的產業發展，建立產學合作平台，及加強大學的專業知能教育，仿效美國大學的淘汰機制，以提高未來新生代的人力素質，提升年輕人的就業率。

賴總統是否能解決上述影響台灣發展的結構性問題，將是台灣未來可否走出困境、永續發展的關鍵。


（作者為退休駐美外交人員）

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