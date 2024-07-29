自由開講》IPAC台北年會：全球議員齊聚支持台灣

◎張亞柔

由35個國家及數百名議員組成的「對中政策跨國議會聯盟」（IPAC）將於7月29日，在台北舉行峰會，以「台海和平與穩定」作為議程主軸。據美聯社報導，中國對玻利維亞、哥倫比亞、斯洛伐克、北馬其頓、波斯尼亞以及一位不願透露姓名的亞洲國家的政界人士施壓，要求議員們不要參加IPAC峰會，遭施壓的議員表示，收到來自中國政府的短信、電話和會議請求，阻止他們前往台灣與會，對此，我國外交部表示強烈譴責，並感謝IPAC堅定支持民主與台灣。

由35個國家及數百名議員組成的「對中政策跨國議會聯盟」（IPAC）將於7月29日，在台北舉行峰會，以「台海和平與穩定」作為議程主軸。（歐新社／資料照）

中國對「對中政策跨國議會聯盟」（IPAC）台北峰會施壓的行為，揭示其多層次的政治意圖。中國希望透過施壓，削弱國際社會對台灣的支持，避免IPAC峰會成為支持台灣的重要平台；其次，中國試圖打壓異議聲音，對參與IPAC的各國議員施加壓力，以恐嚇其他國家不要支持台灣，此外，這也顯示中國希望透過外交手段控制國際輿論，維持其對台灣問題的話語權。

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IPAC反對中國干預其年度峰會的行為，強調這種行為是對民主價值的威脅。同時，各國政要和議員也公開表態支持台灣，批評中國的行為已違反人民自由參與國際活動的權利，反映出國際社會對維護民主、自由和人權的堅持。

面對中國施壓，台灣應加強與支持台灣的國家建立更加緊密的聯繫，共同抵制中國的壓力。其次，台灣應提升自身的國際影響力，積極參與國際組織和活動，增加國際社會對台灣的認同和支持。此外，台灣應提升自我防禦能力，包括提升科技實力和經濟韌性，確保在面對外部壓力時能夠自立自強。唯有如此，台灣才能在國際社會中站穩腳跟，抵禦來自中國的各種挑戰，捍衛自身的民主價值和自由。

（作者為自由業）

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