自由開講》彰顯多元文化：從姓名條例到台語認證更名

◎杜信龍

立法院院會於五月十四日三讀通過了「姓名條例」修正案，增訂了原住民族在辦理戶籍登記和申請護照時，可以使用原住民族文字單列名字的規定，也就是可以完全使用羅馬字。這是一個彰顯台灣多元文化和轉型正義的重要象徵。

早在二○一九年，外交部於8月9日配合修正並公布了「護照條例施行細則」第14條，將「國語讀音」修正為「國家語言讀音」，配合「國家語言發展法」，逐字音譯護照上的名字，使其可以使用母語發音的羅馬拼音，無論是原住民語或是其他母語。

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這兩項重大政策都旨在保護和促進台灣各族群的文化，增強台灣的主體性及國際辨識度。

最近，將「閩南語語言能力認證考試」更名為「台灣台語語言能力認證考試」的提議再次引發了對「台語」這一名稱的討論。除了有行政院命令（臺文字第1110025587號函）作為依據，這名稱更是絕大多數使用者認同的名稱，筆者看不出何來意識形態之說。

圖為教育部在行政院公報資訊網預告，將閩南語認證考試，修改為「台灣台語」，預告期60天。（記者翻攝）

「閩南語」一詞，除了是學術上的分類，其中的「閩」字更反映了大中國心態和貶低之意，且極具政治上的同化意味。相反，「台灣台語」一詞突顯了其語言經過數年的變化，在腔調、文法及用詞上與「閩南語」已有不少差異，而「台語」、「台灣話」一詞也早已被廣泛認知和使用。

當前台灣的政策改革基於「國家語言發展法」，無論是「姓名條例」的修正還是語言認證考試的更名，都是為了保障和促進台灣多元文化，彰顯台灣的主體性與國際辨識度。然而，這些進步卻屢屢遭遇來自大中國思想的反對和挑戰，彷如早期清國的手法，不斷激化族群的衝突。

我們必須堅定支持這些政策，尊重和保護所有族群的文化和語言權利，才能真正實現轉型正義和社會和諧。讓每一位台灣人都能以自己的母語命名及書寫，是我們應該追求的基本權利和自由。

圖為文化部舉辦「國家語言發展會議分區論壇」，首場「台灣台語」北區論壇昨日（27）於台北華山文創園區登場，文化部長李遠（中）籲大家共賞台灣語言之美。（中央社）

（作者為台南市市民）

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