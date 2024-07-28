自由開講》美國將出現第一位黑人女性三軍統帥？

◎陳昶日

民主黨總統候選人陣前易帥，只剩下約一百天選戰立刻移轉焦點：美國準備好迎接一位女總統，尤其是一位黑人女總統？

美國準備好迎接一位女總統，尤其是一位黑人女總統？（路透）

共和黨領袖紛紛提醒黨內同志，千萬不要脫口而出種族或性別歧視語言，以免正中對手陣營下懷。唯一管不住嘴巴的人可能就是共和黨總統候選人川普自己。

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賀錦麗身為移民第二代，是活生生「美國夢」的化身，母親是印度人，父親來自牙買加，家族血統涵蓋非洲裔、南亞裔與西語裔，從加州第一位女性暨亞非裔檢察長步入政壇後，一路不斷突破玻璃天花板障礙，最終成為美國第一位女性暨亞非裔備位元首。

匆促被推上大選戰場後，從不是在美國出生沒資格參選總統到膚色不夠黑，各種子虛烏有攻訐排山倒海而來。女性政治人物難以擺脫的性羞辱人身攻擊，賀錦麗亦無法倖免。卅年前與舊金山黑人前市長布朗交往陳年往事又被拿來大做文章，影射她是靠著上床才得勢上位，惡意攻擊女性政治人物外貌長相或婚嫁生育，質疑其能力或信任感，自古皆然更不分國界。

「討厭川普」可能左右選戰最後勝負

希拉蕊柯林頓早在八年前就曾經指控競選對手川普「仇女」，賀錦麗在首場競選演說則痛罵川普是「性掠奪者」。向有過性關係色情片女明星支付封口費案，川普淪為第一位刑事定罪的美國前總統，與賀錦麗女檢察長強悍執法形象形成強烈對比。「討厭川普」負面聲量可能左右選戰最後勝負。

靠著川普任命的三位保守派大法官，美國最高法院於二○二二年六月否決墮胎權受聯邦憲法保障裁定，恢復各州按照自己意願監管墮胎權力。川普自稱是「有史以來最反墮胎的總統」，更讓女性選民對川普二．○仇恨值火上加油。

美國總統大選儼然成為一場性別大戰（法新社）

川普重返白宮後將頒布全國墮胎禁令謠言甚囂塵上，墮胎議題更被民主黨鎖定為選戰攻防主軸。賀錦麗於今年一月高調發起全國性「爭取生育自由」巡迴活動，三月中旬更是史無前例親自走進明尼蘇達州一家墮胎診所，以行動捍衛女性身體自主權，總統大選儼然成為一場性別大戰。

賀錦麗能否跨越種族與性別藩籬尚言之過早。似曾相識，前總統蔡英文因為「沒當過兵的女性如何當三軍統帥」備受奚落，卸任前交出近六成國防超高滿意度，再加上排除萬難通過婚姻平權立法，讓人權成為台灣最引以為傲的名片。看看美國現況，回想台灣過去八年，台灣人應該為自己的民主成就感到驕傲。

（作者從商）



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