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社論》誰在「用民主反民主」

2024/07/19 05:30

七月十五日是解嚴紀念日，賴清德總統當天前往檔案局視察政治檔案公開情形。總統也希望全民能透過了解得來不易的民主，「避免歷史重演」；更不希望任何人在民主社會「用民主反民主」。（行政院提供）

七月十五日是解嚴紀念日，賴清德總統當天前往檔案局視察政治檔案公開情形。他除敦促檔案開放應更主動，以符合轉型正義。總統也希望民眾能透過了解得來不易的民主，「避免歷史重演」；更不希望任何人在民主社會「用民主反民主」。總統一席話，受到關注。今年大選結果，民進黨雖然繼續執政，但立法院自二月一日出現藍綠白三黨不過半的朝野格局，這半年亂象不斷，其中藍白聯手通過國會擴權法案，被批評毀憲亂政，青年等公民更為此站上街頭抗議。國會未能引領民主，反而出現轉向之虞，台灣面臨民主新危機。

回顧政治轉型歷程，台灣在解除了實施全球最長的戒嚴令後，沛然莫之能禦的公民力量，推進了我們的自由化、民主化。其中，終結「萬年國會」，為民主建制邁出重要步伐。一九九二年第二屆立法委員選舉，台灣人民投票產生，完善民主體制，也確立統治區域。國會全面改選奠基主權在民，進而催生一九九六年總統直接民選。民主帶來的眾聲喧嘩，取代了威權的靜默服從，立法院是關鍵火車頭力量。威權猶存的一九九○年代，各種舊有勢力與保守力量伺機反撲，但國會的進步勢力與外部公民力量的相互結合，讓台灣民主持續向前。公元兩千年台灣首度政黨輪替，加速民主深化；二○○八、二○一六再度出現政黨輪替，民主經驗似乎已成日常。但相較西方民主國家經歷百年淬鍊，台灣仍屬新興民主政體。

民主化後的台灣，也日漸受到中國影響，外部輸入的威權幽靈再起。尤其，馬英九執政八年，國共來往頻密，官方大開方便之門，幾乎不設防的結果，即便之後蔡政府執政八年，積極強化國安工程，仍難遏制中共滲透台灣的各種危害。此外，北京自馬時代利用與台灣社會各個階層的交流，並以胡蘿蔔加棍子等手段，深埋不少代理人或策應者，過往幾次大選，出現裡應外合的介選情況，就能明顯看出。中共近年展開的複合式施壓，社會內部總會出現配合的聲音與動作。相關舉措為典型「用民主反民主」。即便台灣與美國近年交往更密切，因應北京的區域擴張與挑釁。但我們內部浮現各類疑美論調，反而自我削弱台美的互信合作關係。北京這套用民主國家的自由開放，製造反民主因子，既運用於台灣，更早已滲入美國等主要民主國家。

北京不僅介選，在我們今年大選後，中共也試圖干擾台灣政治，戰場即鎖定在立法院。新國會成立不到三個月，最大在野黨的國民黨團由總召帶領三分之一黨籍立委赴中，面見北京高官，被當成「以民逼官」的政治工具人。北京不斷發動對台灰色地帶衝突時，我們的在野政黨，一味抨擊執政黨應處無方。眼前台海情勢是，朝野團結抗中，都未必能有效退敵，何況朝野頻遭分化。在這半年間，在野政要或領導人絡繹去中國，與對方官員觥籌交錯，回過頭反指責政府的不是。北京這套「用民主反民主」愈玩愈上手，因為總有在野人士「前仆後繼」充當代理人。立法院這段期間的亂象，亦顯示有呼應動作。例如藍白聯手通過決議要求政府解除赴中禁團令，明明拒絕對等開放的源頭是北京，在野立委卻把矛頭對向自己的政府。加上現在中國祭出懲獨等法律手段，國人此刻赴中處高風險，無視中國社會日漸升高的仇外意識，硬將台灣往中國推，擴大威權影響，這就是配合中共的「用民主反民主」。

賴清德視察檔案局，看著黨國威權時代侵害人權的政治檔案時，有感而發說他不希望「用民主反民主」；也不希望「過去曾站在人民的對立面，與極權主義站在一起的人，企圖將國家帶往過去」。這段話對照我們政治現況，確實令人關注。藍白聯手透過國會擴權法案挾持立院，凌駕其他憲政機關，雖然包括總統等都已聲請釋憲與暫時處分，但無論憲法法庭的決定為何，藍白兩黨是否遵守，已是政治變數。賴以球賽為例，呼籲朝野共尊憲法法庭裁決，則有在野人士嗤之以鼻，甚至還有立委提出修法，規範大法官行使職權的人數，形同干預運作。這些看似民主手段，卻可能產生破壞民主的結果。部分在野人士，過往是威權時代的「邪惡平庸者」，或職業學生，或威權集團一員，之後享盡民主的榮華富貴，但又與極權中共繼續唱和，亂台並毀台。民主台灣正處十字路口，捍衛民主的時刻，也已經到臨。

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