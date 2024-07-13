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自由開講》挑撥台美關係 徒增親痛仇快

2024/07/13 20:30

◎邱志偉

近日有媒體針對AIT新任處長谷立言（Raymond Greene）拜會賴清德總統致詞，和AIT官方新聞稿用語不同等，以此來論指美方對台灣劃下一中紅線而賴政府不願接受等。

總統賴清德（右）接見美國在台協會台北辦事處新任處長谷立言（左），他表示，台美雙方必能在各領域不斷深化夥伴關係，讓兩國關係好上加好。（總統府提供）

但這種作法，顯然只是挑撥台美關係，過去多年來AIT處長拜會總統會後新聞稿，多只呈現總統說法，AIT處長發言幾乎被省略。此次賴總統在會後新聞罕見以相對篇幅呈現處長發言，反而是更加尊重對美關係，而呈現不同本就是各國外交慣例，媒體大驚小怪反只是在台美關係中重傷滋事，得利者必然是中國，應當適可而止。

賴政府上任後 有股力量誣指台美關係變質

其實，自從賴政府上任以來，有一股力量試圖將賴清德總統與美方關係醜化，且用各種毫無根據的說法，意圖誣指台美關係已有變質云云。但事實是，賴總統的五二○就職演說，根本沒有如部分有心人所指，已引起美方不滿，反而是中國刻意做出挑釁回應時，美方更明白指出中國刻意破壞台海穩定現狀。這些年來，中國對台文攻武嚇，卻未見同一批人有任何反應，反而在賴總統就任時，幫著中國威脅美國要壓制賴總統，這種行徑才是真正帶來台灣危機。

美國的對台政策向來很清楚，底線就是《台灣關係法》，在蔡英文總統任內更加入六大保證，也一併列為美國對台方針。台美關係是不斷從政策面、制度面的提升，一中政策已經是不具實質內涵但中國可安心的擋箭牌，何況一中沒有問題，本來台灣政府就無意與中國爭奪一中詮釋權，但台灣並不隸屬中國，美國也不曾在公開場合承認中國立場，這才是台海真正現狀。

至於媒體大動作強調的新聞稿不一致問題，這在國際關係中相當常見，但我們最不能接受的，應該還是將對方未闡述的話，硬塞入新聞稿中，而經常以此方式矮化他國國格的當屬中國。每回美中會談的會後新聞稿，中國總會將美國所提的人權保障、台海和平等發言在中方新聞稿中消失。但美方會有批評的，大多是中方刻意將台灣立場胡亂偷渡或翻譯，讓人誤認美方認為台灣是中國的一部分，但事實是不管公開或私下場合，美方官員所持的「一中政策」和中國的「一中原則」向來不同，這才是對台灣有所實質影響的差異所在。

總之，若真心為台灣好、為台美關係良性發展好，應該看重台灣利益，為台灣生存空間找方法。美國一中政策更是和中國的一中原則毫不相干，且從國民黨執政到當前民進黨政府，《台灣關係法》與六大保證才是台灣的生存的根本，有心人士不必刻意大作文章，傷害台美關係。最後，我要熱烈歡迎谷處長來台灣就職，我們一起為提升台美關係奮戰，共同對抗獨裁中國，為台美共同價值努力。

（作者為立法委員）

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