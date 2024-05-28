自由廣場》美國無可懷疑 中國才值得懷疑

◎ 林逸民

儘管賴清德總統就職演說已釋善意表達「不卑不亢，維持現狀」，中國仍軍演包圍台灣，顯見中國態度就是要「消滅台灣」，不管是叫台灣或中華民國台灣或中華民國。

中國軍演是自曝其短，軍事專家看出動員力低下、部隊彼此脫節的糗態，工程船隻「聯合啟瑞號」在東海沉沒，顯示後勤如紙糊，中國不敢有任何說明。中國文攻一波波，實際的武嚇能力只能說非常值得懷疑。

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不僅軍事，中國的經濟也十分值得懷疑，葡萄酒銷中暴跌25%、瑞士錶中國業績暴跌超過4成、義大利精品鞋在中國業績大跌25%、澳航因需求太低而取消上海航班、香港第一季倒閉2萬家公司行號。不僅高階消費，底層民生消費也全面崩盤。

中國最近發動台籍藝人轉發中國恫嚇台灣的社群網路發言，更有五月天在北京演唱會自稱中國人，賴清德總統以寬容的心，稱藝人「在他人的屋簷下承受壓力」，給予諒解，這可能是總統回想起許文龍先生曾因在中國的奇美台籍幹部的人身安全遭受中共威脅，而不得不含淚寫下「反分裂」公開信的過往。

但是，此一時彼一時，許文龍當年那個時代，去中國確有龐大商機，只如今中國消費市場已明顯崩潰，藝文娛樂消費市場不可能維持太久，五月天應合理懷疑：中國演場會門票還能賣到幾時？

相對的，美國對台灣的安全承諾保證，不論外交辭令如何，實際上始終堅若磐石，筆者擔任理事長的福和會，21日邀請美國川普時代主要國務卿蓬佩奧演講，蓬佩奧闡述若中國侵略台灣，美國必將協防「吾人必至」（We will be there）。

這句話最早在美國總統小布希就曾說過，川普之後的民主黨總統拜登，同樣加碼援台、抗中，可見這是美國不變的基本國策，蓬佩奧是美軍出身，透露過去在軍中，深知美國軍方始終不曾鬆懈，時時做好最佳準備，以保衛台灣為己任。

蓬佩奧也特別表示，他來支持台灣的民主，並非以前國務卿身分，也非以美國共和黨人身分，而是以民主和國際法基本原則的倡導者立場發言。龐培歐闡述：美國防衛台灣不僅是法律義務更是道德義務，是對民主和人民自決的承諾，這些原則也是國際法和秩序的基石，保護台灣不僅是為了保護一個小島的民主，更是維護戰略前沿、維護國際法、維護經濟利益與全球和平穩定。

由此可以完全理解為何美國必將堅定保衛台灣，「疑美論」可說是毫無國際與民主基本常識。如今更可看出，主張疑美論的在野黨，於中國環台軍演時刻，竟同步在國會擾亂台灣，明目張膽的與習近平威脅台灣同聲唱和，這行徑不僅是台灣的叛徒，更是人類的公敵。真正該被質疑的是這些人到底居心何在？

（作者為福和會理事長、台灣聯合國協進會理事長）

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