自由開講》美國官員訪台頻繁，中共緊張了？

◎陳俊

自從今年1月美國國會議員貝拉與迪馬里訪台，接著2月美國眾議院中共問題特設委員會主席蓋拉格來台，尤其在520總統就職典禮後，近日美國眾議院外交委員會主席麥考爾亦率團訪台，除祝賀我國總統就職外，亦就台美關係及區域情勢等重要議題交換意見，美國官員此次訪問再次彰顯與台灣堅若磐石的合作關係，也為雙方未來發展奠定重要基礎。

美國聯邦眾議院外交委員會主席麥考爾率團訪台，27日於記者見面會致詞。（外交部提供）

美國官員此次訪問突顯對台灣民主制度的肯定和支援，作為美國眾議院外委會主席，麥考爾的到訪充分代表美國政府高度重視台灣在區域關係的地位及影響力，並透過與台灣高層的深入交流，希望增進對台灣民主體制建設的瞭解，也明確表達將繼續支援台灣走和平發展道路，美國訪台之行不僅有利於強化雙方之間的互信關係，亦有助於維護印太區域的穩定。

請繼續往下閱讀...

本次台美官員會面，也加強兩國在經濟與科技等領域的密切合作，台灣為全球重要的半導體供應鏈中心，也是美國與中共科技競爭的關鍵角色，麥考爾在訪問期間，希望加強美台在半導體產業及關鍵技術等領域的合作，不僅有利促進雙方經濟利益交流合作，也將強化美國在關鍵技術領域的戰略優勢，增強其在全球科技角力的話語權。

而美國的到訪更在台海安全問題上表示堅定立場，麥考爾重申美方將繼續為台灣提供必要的軍事協助，並協助我國提升自我防衛能力，不僅代表美國對台海和平穩定的承諾，同時也向中共發出明確的警訊，美方堅決繼續推動美台在安全領域的務實合作，以共同應對區域安全挑戰，美國此舉提升了台灣的戰略地位，也為維護台海和平注入新的動力。

然美台的友好關係也引發了中共的強烈反應，中共一直強調一中原則，反對任何形式的台獨活動，並將美國的對台政策視為干涉中共內政之舉，本次麥考爾訪台，也加劇中美之間的戰略博弈，中方可能採取一些反制措施對台施壓，儘管如此，美國依然承諾維護台灣的民主制度的延續，美國的政策堅持，也將成為未來台美關係的重要標杆。

麥考爾訪台為美台關係的奠定重要基礎，透過此次交流，美台在政治、經濟及安全等領域的合作，對我國的國際地位也有所提升，美國對區域穩定的重視也有助於促進各方安全對話，儘管中共從未放棄以武力犯台，但只要美國對台灣民主體制的肯定，並願意透過對話協商來妥善管控分歧，中共也不敢輕舉妄動。

（作者為國際情勢研究員）



自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com



不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法