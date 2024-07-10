自由開講》蕭美琴的耕耘 使台灣在美國政治舞台上扎根！

◎陳俊

我國副總統蕭美琴曾任台灣駐美國代表，在美國政治舞台上扮演著重要的角色，蕭是台灣在美國推動戰略利益的核心人物，擁有獨特的雙重文化背景，她的母親是美國人，她本人也在美國接受教育，因此更能妥善處理台美之間的關係，蕭不只是外交官，更是一位靈活而機智的戰略家，懂得如何在美國的政壇中找到支持台灣的機會，並利用自己的魅力外交，成功建立廣泛而強大的支持網絡，對台灣在國際政治中的地位有所提升。

副總統蕭美琴。（資料照）

蕭在美國兩黨之間建立支持台灣的共識，能在美國的政壇，跨越黨派鴻溝，為台灣贏得廣泛的支持，是一項艱鉅的任務，她與眾議院和參議院中的主要領袖以及各州議會中的重要人物保持密切聯繫，並積極參與各種政治活動，展示出極大的誠意和專業，此外，她還積極推動在各州設立「友台連線」小組，這些小組的存在使得台灣在美國的影響力能夠深入到地方政治，通過這些努力，為台灣爭取到更有利的地位。

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台灣作為全球科技產業的重要一環，擁有強大的經濟實力和科技優勢，這些都是蕭在增強美台關係中所利用的重要資源，她通過推動經濟合作和技術交流，使得美國各界看到與台灣加強合作的實際益處，台灣在半導體產業中的領先地位，使得美國對台灣的技術支持和合作需求越發迫切，蕭積極推動雙邊經濟合作項目，包括邀請美國企業參與台灣的科技發展，並且促成多項重要的貿易協定和投資計劃，這些實際益處使台灣在美國各州的影響力不斷增強，並得到來自地方的廣泛支持。

台美關係的發展方向充滿機遇與挑戰，隨著國際形勢的變化和中國崛起帶來的壓力，台美關係將面臨更加複雜的環境，台灣需拓展友台支持網絡，特別是在美國政壇更需靈活應對，保持台美關係的穩定發展，台灣需加強自身的國際競爭力，特別是在科技創新和經濟發展方面，這樣才能夠在與美國的合作中保持優勢地位。

台灣需要在國際社會中尋求更多的支持，以對抗來自中共的壓力，如何保持與美國緊密合作的同時，不引發中共過激反應，也是台灣需要慎重考量的問題，蕭在美國政治舞台上的努力為台美關係奠定堅實的基礎，台灣需要繼續發揮靈活性和創造力，以應對複雜多變的國際局勢，確保台美關係的長遠發展。

（作者為國際情勢研究員）

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