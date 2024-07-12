自由開講》請將「心理健康」納入健康台灣委員會的思考規劃

◎楊啟正



賴總統日前宣布成立三大任務編組的委員會，包括氣候變遷、防衛韌性與健康推動等主軸，而其中「健康台灣推動委員會」則希望廣納多方意見，凝聚健康政策的共識。筆者在心理健康領域耕耘多年，相當期待在此議題上未來也有機會以總統府之高度，更以跨部會且整合式的角度來思考與規劃政策的方向與執行。

賴總統日前宣布成立三大任務編組的委員會，其中「健康台灣推動委員會」則希望廣納多方意見，凝聚健康政策的共識。圖為總統出席健康台灣全國論壇。（資料照）



最近新聞才報導，台中市發生一位母親帶著2歲女兒的墜樓事件；無獨有偶，新北市也出現家庭悲劇，疑似父親殺害母親與不到1歲的兒子後輕生。試問2歲與不到週歲的孩子何其無辜？

但當一個家庭必須以結束生命來面對困難時，這樣的父母又經歷了什麼樣的痛苦與煎熬？這或許才是找出解方的關鍵。

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除了一般民眾之外，日前也再次發生軍人自戕的案例，而該新聞報導中甚至指出，光是今年到現在已有18位軍人輕生，也就是說每個月將近就有3位之多！這是非常令人驚訝且難過的統計數字！

事實上，如果僅是以「憂鬱症」或「適應不良」等簡單的說法，來去思考一個人面對心理困擾時的狀況，是很難真正解決問題的！心理健康的議題廣且深，以前述的家庭悲劇來說，就有可能從「婚姻」、「親職教養」等家庭議題，到「生涯」、「情緒困擾」、「心理疾病」等個人議題，甚至是「經濟狀況」、「人際互動」等社會支持議題，在個人無法解決的積累之下才產生了不幸的結局。

接住心靈受傷的靈魂 就有機會接住一個家庭



倘若每個議題政府政策能扮演一定的角色且加以整合，或許就有機會能接住這個家。

如同世界衛生組織不斷宣導的「健康」理念 – 一個人的健康絕非僅以「沒有生病或虛弱」為主要考量，應該更考慮個人的福址（well-being）；也就是說，如果能更積極地去面對一個人在生命歷程中可能遇到的困擾，就更有機會預防疾病的發生。

心理健康就是其中最重要且最能看到效果的一環啊！有鑑於此，懇請賴總統的「健康台灣推動委員會」務必將心理健康，而且是跳脫疾病思維的心理健康，放進來一同為民眾的福址來擘劃。

（作者為大學教授）

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