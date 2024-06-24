自由廣場》寄望於「健康台灣」推動委員會

◎ 鄭丞傑

賴總統在大選期間提出的重要政見之一「健康台灣」眾所囑目，上任前即委請恩師陳志鴻教授巡迴全台廣徵意見，日前宣布總統府新設三個任務編組的委員會中，也包括了健康台灣，賴總統的劍及履及、腳踏實地、不喊空話，令人耳目一新。

有些人認為在總統府設委員會是疊床架屋，有些人懷疑架空行政權，甚至是變成大總統制，個人認為只要在「委員會」前面加上「諮詢」二字，就可以明白，賴總統只是要廣納各界意見，三個委員會都是諮詢功能的任務編組，實際執行單位仍是行政院各部會。

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「健康」不等於「醫療」，因此談健康台灣不能只思考醫療改革，疾病預防、健康維持和促進，甚至如何培養國民從小就有正確的健康觀念，不容易被錯誤的資訊誤導，並身體力行而有強健體魄，也是非常重要，營養、運動、肥胖的預防、身心健康、癌症的預防與早期篩檢，尤是重中之重，因此未來衛福部國健署、教育部國教署、體育署（或是日後的體育運動發展部）都應有更重要的角色和資源。

健保的困境已讓我們引以為傲的醫保制度前景堪慮，健保給付偏低又不足，除了造成醫療人力五大皆空之外，目前各級醫院因為缺乏護理人力而不得不關床因應，若未能及時改善，勢必造成大量的急門診病人候床、候刀壅塞，甚至造成原本可以避免的死亡，以及進一步的醫護人力流失，影響醫療品質甚鉅。

醫護人力的流失和健保制度關係甚大，國家對醫療的投資長期不足，必須速速大幅改變，財源已如健康台灣巡迴座談會結論所提出的解方，欠缺的只是盡快付之行動。衛福部長邱泰源允諾一年內改善，不過可以想見的是，需要行政院和立法院大力支持，提供財源，否則巧婦難為無米之炊。

無論如何，國家財源有限，健保不能包山包海，無限擴大納保範圍。全民健保應是社會保險制度，不宜繼續偏向社會福利太多，否則只會繼續挖東牆補西牆，錢永遠不夠用。

在健保節流方面，除前署長李伯璋任內推出的措施成效顯著外，相信委員會還可以討論出更多減少資源浪費的可行方案。

在保費很難足額調漲狀況下，現任署長石崇良參考先進國家做法，提出「第二層健保」構想，讓民眾自由選擇加保更多，尤其在面對癌症新藥時，不至於因貧而死。即使委託民間保險公司經營，相信也能因為經濟規模而價格相對便宜，也能因為政府的強力監督而讓民眾更安心。這個方案值得好好討論。

賴總統是醫界難得一見的同時具備「第一醫學」（預防醫學、公共衛生」、「第二醫學」（臨床醫學）與「第三醫學」（復健醫學）學位的專家，相信對於高齡、復健、長照、安寧緩和醫療…等醫療問題也是念茲在茲，討論健康台灣，不能遺漏這一大塊。

最重要的是，層級這麼高的委員會，討論出來的不應只有原則性、政策性的敘述，而是可以立即推動的具體方案，才不會停留在「坐而言」，而要能讓各部會「起而行」。例如像經濟部長郭智輝提出的「境內關外」和「境外關內」就是十分具體的大建設規劃，期待健康台灣推動委員會也為國人健康提出具體可行的良方善策。

（作者是台北秀傳醫院院長、高雄醫學大學醫學系教授）

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