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自由廣場》擁健康工作環境 警察節的最好禮物

2024/06/15 05:30

◎ 王翔正

今天是警察節，員警期盼的是擁有快樂健康的工作環境，能兼顧工作、家庭及休閒生活，但現今科技進步，犯罪逐漸走向虛擬，警察面對的挑戰更加嚴峻，種種的專案績效壓力下，似乎與員警理想中的願景漸行漸遠。

根據衛福部研究調查，員警一週工作總時數約六十小時，較一般勞工每週總工時卅九．一三小時高出近一．五倍，另統計自二○一○年至二○二一年警察在職及退休同仁之平均死亡年齡為七一．六九歲，較國人平均壽命還低。

在新興犯罪多元化與民意高漲的情況下，原本治安與交通工作已壓得員警喘不過氣，尤其是打詐、掃毒等工作一籮筐，加上「行人地獄」的罵名，若又支援其他機關的協助工作，縱然員警有三頭六臂，也會左支右絀力不從心。

根據統計，各行政機關現行訂有警察職務協助的法律與法規命令多達二二九種，從過往職務協助的經驗來談，政府曾為盡速杜絕疫情蔓延，協請全國警政單位幫忙各種防疫工作，更遑論前幾年的食安問題，警政機關亦是搞得人仰馬翻，經年累月紛至沓來的協辦業務包山包海，員警都可自詡為「行走的百科全書」了。

另根據監察院統計，我國近十年來共有五十二名警察自殺，平均每年逾五名，甚至今年未過半，已有七位員警自裁身亡，人數攀高峰，似乎已不能以單一個案來看待，尤其警察業務繁雜，多數員警遇身心出狀況，又缺乏休閒時間來宣洩壓力及排解身心疲憊，生活中只剩「工作」選項，何況還有家庭要兼顧，足見員警身體健康與情緒勞動問題是亟待改善的。

不同人生階段的煩惱皆不同，目前員警自殺有年輕化趨勢，建議分層分眾研擬多元的自殺防治策略，試著接住周遭的每群人，其實經常幫助他人的警察人員也需要別人的協助，並建議取消不合時宜之職務協助，依據行政程序法第十九條規定，嚴格審核他機關請求職務協助項目，堅守「政府施政各有權責」的立場，也可讓警察人員回歸真正的警察專業，從而當個健康快樂的警察。

（作者為文字工作者）

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